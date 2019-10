Fine vita | In come Eluana può rinunciare alle cure e morire

Fine vita - Beppe Grillo dice sì a libera scelta : “Non ostacolarla con leggi - no a bacchettoneria” : Beppe Grillo apre al suicidio assistito con un post sul suo blog nel quale esprime la sua posizione dopo la sentenza della Corte costituzionale sul caso di Dj Fabo: "Non capisco e non capirò mai come possa venire in mente di metterci a dettar legge al mistero triste e fabbricare impicci e cavilli vari per ostacolare quelle pochissime scelte che restano alla Fine".Continua a leggere

Beppe Grillo sul Fine vita : "Non siate bacchettoni e lasciate scegliere" : Beppe Grillo interviene sul fine vita. E lo fa invitando a non essere “bacchettoni” e a lasciare la libertà di scelta.Il fondatore del Movimento 5 stelle, in un post dal titolo “Fate ridere, scrive: “Non capisco e non capirò mai come possa venire in mente di metterci a dettar legge al mistero triste e fabbricare impicci e cavilli vari per ostacolare quelle pochissime scelte che restano alla fine. Non ficcate ...

Sondaggi politici Swg - gli italiani d’accordo con la Consulta sul Fine vita : Sondaggi politici Swg, gli italiani d’accordo con la Consulta sul fine vita Gli italiani d’accordo con la Consulta. Gran parte degli intervistati da Swg per i propri Sondaggi politici concorda con la sentenza sulla vicenda di Dj Fabo. Il 46% si dichiara molto d’accordo nel considerare non punibile chi aiuta a suicidarsi chi soffre in modo non tollerabile, come ha fatto Marco Cappato. Il 32% lo è abbastanza, per un totale del ...

Fine vita : il 93% degli italiani chiede una legge sull'eutanasia : Fecondazione assistita per single, aborto sicuro, ricerca libera e cannabis legale, ecco i risultati di una ricerca della Swg in vista del congresso dell'associazione Coscioni

Scoppia la bufera sul Fine vita Ecco cosa ha detto Conte a La Piazza : Esplode la polemica sul "fine vita". Le parole di Giuseppe Conte a La Piazza, la kermesse organizzata da Affaritaliani a Ceglie Messapica nel Brindisino accendono il dibattito politico. Ecco il video integrale. Da destra a sinistra si scatenano i commenti. Da Di Maio che non avrebbe gradito l'uscita di Conte, visto che avrebbe chiesto ai suoi del Movimento 5 Stelle di non creare polemica sull'argomento, evitando di dare assist a Salvini, a ...

Conte : "Fine vita? Giusto riconoscere obiezione di coscienza ai medici" : Il Presidente del Consiglio oggi è stato ospite di un'iniziativa organizzata da Affaritaliani.it a Ceglie Messapica, paesino in provincia di Brindisi. Il Premier ha risposto a varie domande, che hanno riguardato anche la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha sancito la liceità della pratica del suicidio assistito in un caso come quello di Dj Fabo, l'uomo tetraplegico che il radicale Marco Cappato ha accompagnato in Svizzera per ...

Fine vita - Conte : “Dubito ci sia diritto a morire. Garantire ai medici l’obiezione di coscienza”. La posizione del premier e lo stallo dei partiti : Sul tema del Fine vita “è giusto ci sia un confronto serio in Parlamento. Mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morte“. Giuseppe Conte interviene “da giurista e da cattolico” sul dibattito cominciato dopo la sentenza della Consulta che ha ritenuto non punibile, a determinate condizioni, “chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio” di un paziente. ...

Titoli e aperture : la rabbia dei ragazzi per i cambiamenti climatici e i dubbi di Conte sul Fine vita raccontati dai quotidiani in edicola : Le manifestazioni per l'ambiente degli studenti in Italia e in tutto il mondo, il fine vita con i dubbi del premier Giuseppe Conte sul “diritto alla morte” e le sue aperture ai medici obiettori, il tema dell'evasione fiscale e le ipotesi del governo sull'uso del contante e le carte di credito, tra sconti, bonus fiscali e aumenti, che riportano al centro il “caso Iva”, infine l'intesa nella maggioranza 5Stelle-Pd sui figli degli immigrati ...

Fine vita - Conte : “Diritto alla morte? Dubito esista - da giurista e da cattolico” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, nel corso di un'intervista con il direttore di 'Affari Italiani', Angelo Maria Perrino, torna a parlare del Fine vita: "La materia sarebbe opportuno che si lasciasse al dibattito in Parlamento, che ci fosse un confronto serio e sereno".Continua a leggere