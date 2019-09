Bambino autistico espulso da scuola | le mamme dei compagni esultano | “ Non si può

Bambino autistico fa lezione in bagno : la foto choc dagli Usa : Un Bambino autistico è stato costretto dall'insegnante di sostegno a fare lezione in bagno. La foto choc ha fatto il giro della rete in pochissime ore. È accaduto a Bellingham, negli Stati Uniti. A denunciare l'accaduto, un maltrattamento in piena regola, è stata la madre del ragazzino, Danielle Goodwin, con uno scatto a dir poco rabbrividente postato sul suo profilo Facebook. "Mio figlio ha delle necessità particolari e dà il meglio di sé in un ...