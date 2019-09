«Downton Abbey» | il film batte anche Brad Pitt

Si pensa già ad un sequel del film di Downton Abbey - ma è proprio necessario? : Il film di Downton Abbey è appena uscito nelle sale inglesi e sarà in quelle americane dal 20 settembre - in Italia arriverà solo il 24 ottobre - ma già si pensa ad un sequel. Da quando la serie è finita nel 2016, il pubblico ha chiesto insistentemente che la saga dei Crawley e dei loro servitori ambientata ai primi del Novecento avesse un seguito in una qualche altra forma, dall'ennesimo speciale tv all'adattamento cinematografico. ...

Accoglienza fredda per il film di Downton Abbey : “Trama ovvia - non c’è il fascino della serie” : La première londinese del film ha portato con sé una doccia fredda per Julian Fellowes: il film di Downton Abbey ha ricevuto un'Accoglienza non proprio entusiasta da parte della stampa inglese, che non ha certo elogiato l'approdo della saga dei Crawley sul grande schermo. Le prime recensioni oltremanica, alla vigilia del debutto del film nelle sale il 13 settembre, hanno evidenziato una certa carenza di pathos nel sequel della pluripremiata ...

A Londra première di “Downton Abbey” con tutto il cast : L'attesa è finita. A 4 anni dall'ultimo episodio di "Downton Abbey", tutto il cast della serie si è ritrovato a Londra per la première del film, nei cinema. "È stato incredibile tornare di nuovo tutti insieme, mi piace davvero questa grande famiglia ed è un grande privilegio avere la possibilità di lavorarci - dice Michelle Dockery, che interpreta Mary - perché spesso quando finisci qualcosa basta, è andata, invece ora mi sento come in una ...

La prima mondiale del film di Downton Abbey a Londra : le immagini del cast sul tappeto rosso : A pochi giorni dal debutto nelle sale, si è tenuta a Londra la prima mondiale del film di Downton Abbey, col cast al gran completo sul tappeto rosso. Da Mrs. Hughes a Lady Mary, i volti più amati della serie di Julian Fellowes stanno per debuttare al cinema con il sequel della serie, che si è conclusa quattro anni fa nel Regno Unito. L'anteprima mondiale si è tenuta lunedì 9 settembre al Cineworld di Leicester Square, a Londra, e ha ...

Il film di Downton Abbey metterà in discussione il lieto fine della serie? Parla Julian Fellowes : Il film di Downton Abbey arriva nelle sale italiane ad ottobre, oltre un mese dopo l'uscita nel Regno Unito e negli Stati Uniti, ma sarà più un evento sulla scia degli speciali natalizi della serie piuttosto che un sequel destinato a cambiare gli equilibri stabiliti con la conclusione della sesta stagione. A rassicurare il pubblico in questo senso è Julian Fellowes, il creatore del pluripremiato show che ha anche scritto il film: il finale ...

Nuove clip dal film di Downton Abbey - scene inedite della reunion dei Crawley aspettando i Reali (video) : Manca ormai pochissimo al debutto nelle sale inglesi ed americane del film di Downton Abbey, in uscita a settembre sul circuito internazionale ma in arrivo il 24 ottobre in Italia. Scritto dal creatore di Downton Abbey Julian Fellowes e diretto da Michael Engler, il film riprende la trama della serie dopo gli eventi del finale della sesta stagione: la trama, come noto, vede i Crawley prepararsi ad una visita della famiglia reale inglese ...