Coca Cola acquista Lurisia storica azienda di acque minerali e bibite

Lurisia acquistata da Coca Cola/ L'acqua di Eataly venduta per 88 milioni di euro : Lurisia è stata acquistata nelle scorse ore dalla Coca Cola. L'acqua di Eataly ceduta agli americani per 88 milioni di euro. Tutti i dettagli

Coca Cola punta alle acque minerali e si compra le acque Lurisia per 88 milioni di euro : La Coca Cola punta sul mercato delle acque minerali italiane. L'intesa è stata firmata dalla Coca Cola Hbc Italia con gli attuali proprietari dell’azienda cuneese che, oltre a produrre e distribuire acqua minerale naturale premium, commercializza anche bevande gassate in vetro. La chiusura dell'operazione è prevista entro la fine del 2019.Continua a leggere

Coca Cola compra le acque Lurisia per 88 milioni di euro - Slow Food interrompe la collaborazione con l’azienda di Cuneo : Coca Cola Italia si compra la Lurisia, la storica azienda di acque minerali e bibite del gruppo controllato dal fondo d’investimento privato IdeA Taste of Italy, dalla famiglia Invernizzi, e da Eataly Distribuzione, per un valore concordato di 88 milioni di euro. La chiusura dell’acquisizione, pattuito con il supporto di The Coca Cola Company, è attesa per la fine dell’anno, ma gli accordi sono già stati presi: Piero Bagnasco, ...

Coca Cola compra l’acqua piemontese Lurisia per 88 milioni : Acquisizione da 88 milioni di euro. Tra i proprietari le famiglie De Agostini e Oscar Farinetti. E l’associazione di Carlin Petrini interrompe la collaborazione

Slow Food interrompe collaborazione con Lurisia dopo l'operazione con Coca Cola : Slow Food annuncia l'intenzione di interrompere la collaborazione con Lurisia dopo l'annuncio dell'operazione con Coca Cola. "Apprendiamo dagli organi di stampa del passaggio di proprietà di Lurisia Spa al gruppo Coca Cola. - si dice in una nota di Slow Food - L'azienda Lurisia ha sostenuto l'attivita' di Slow Food a partire dal 2007, principalmente in veste di partner dei grandi eventi: Cheese, Slow Fish e Salone del Gusto. Con l'edizione ...

Coca Cola ha comprato l’azienda di acque e bibite Lurisia : La società Coca Cola HBC Italia ha comprato per 88 milioni di euro Lurisia, l’azienda di acque minerali e bibite in provincia di Cuneo. Dal 2017 Lurisia era controllata dal fondo d’investimento Idea Taste of Italy, che ha per soci

CocaCola ha comprato l’azienda di acque e bibite Lurisia : La società Coca Cola HBC Italia ha comprato per 88 milioni di euro Lurisia, l’azienda di acque minerali e bibite in provincia di Cuneo. Dal 2017 Lurisia era controllata dal fondo d’investimento Idea Taste of Italy, che ha per soci

Coca Cola fa shopping in Italia e si compra Lurisia : Coca Cola Hbc Italia, parte del Gruppo Coca Cola Hbc, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo preliminare per l'acquisizione di Acque Minerali ("Acque Minerali" or "Lurisia"), storica azienda di acque minerali e bibite attualmente controllata congiuntamente dal fondo d'investimento privato IdeAa Taste of Italy, gestito da Dea Capital Alternative Funds Sgr, dalla famiglia Invernizzi, e da Eataly Distribuzione. Il valore dell'azienda è ...

Coca Cola si compra Lurisia e i suoi soft drink premium per 88 milioni : Sarà una operazione da circa 88 milioni quella con cui Coca-Cola Hbc Italia acquista Lurisia, storico marchio premium di acque minerali e soft drink

Coca Cola fa shopping in italia e si compra Lurisia : Coca Cola Hbc italia, parte del Gruppo Coca Cola Hbc, ha annunciato la sottoscrizione di un accordo preliminare per l'acquisizione di Acque Minerali ("Acque Minerali" or "Lurisia"), storica azienda di acque minerali e bibite attualmente controllata congiuntamente dal fondo d'investimento privato IdeAa Taste of Italy, gestito da Dea Capital Alternative Funds Sgr, dalla famiglia Invernizzi, e da Eataly Distribuzione. Il valore dell'azienda è ...

Coca-Cola Hbc : azienda beverage più sostenibile in Europa per Djsi (2) : (AdnKronos) – Risultati di sostenibilità 2018 che hanno contribuito al nostro punteggio: il gruppo ha raggiunto l’impegno scientifico nel ridurre le emissioni di carbonio nella nostra catena del valore del 25% (comparato con il 2010), due anni prima del 2020 che ci eravamo dati come target. In altre parole, abbiamo risparmiato 1,27 milioni di tonnellate di emissioni di carbone; raggiunto un livello di engagement tra i dipendenti ...

Coca-Cola Hbc : azienda beverage più sostenibile in Europa per Djsi : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Il Dow Jones Sustainability Index 2019, punto di riferimento globale per la sostenibilità nelle aziende, ha valutato Coca-Cola Hbc, l’azienda beverage più sostenibile d’Europa. Questa è la sesta volta in sette anni che l’azienda è posizionata al primo posto nell’indice e il nono anno consecutivo che è nella top tre tra le aziende beverage mondiali ed europee. Il massimo del punteggio in ...

Coca-Cola Hbc : azienda beverage più sostenibile in Europa per Djsi (2) : (AdnKronos) – Risultati di sostenibilità 2018 che hanno contribuito al nostro punteggio: il gruppo ha raggiunto l’impegno scientifico nel ridurre le emissioni di carbonio nella nostra catena del valore del 25% (comparato con il 2010), due anni prima del 2020 che ci eravamo dati come target. In altre parole, abbiamo risparmiato 1,27 milioni di tonnellate di emissioni di carbone; raggiunto un livello di engagement tra i ...

Coca-Cola Hbc : azienda beverage più sostenibile in Europa per Djsi : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Il Dow Jones Sustainability Index 2019, punto di riferimento globale per la sostenibilità nelle aziende, ha valutato Coca-Cola Hbc, l’azienda beverage più sostenibile d’Europa. Questa è la sesta volta in sette anni che l’azienda è posizionata al primo posto nell’indice e il nono anno consecutivo che è nella top tre tra le aziende beverage mondiali ed europee. Il massimo del ...