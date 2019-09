Al via Sanremo Giovani e la selezione delle Nuove Proposte del Festival 2020

Carlo Cracco - al via lunedì 16 il suo programma su RaiDue : “Poi scomparirò dalla tv? Volevo condurre il Festival di Sanremo ma…” : Ai nastri di partenza “Nella mia cucina – Una ricetta con Cracco”, in onda su Rai Due da lunedì 16 settembre alle ore 19:40 mentre il sabato alle 14 andrà in onda una versione di 60 minuti con “Il meglio della settimana”. Il live cooking sarà condotto dall’ex volto storico di “MasterChef Italia” Carlo Cracco e dalla web creator Camihawke. Lo chef accoglierà un ospite nella sua cucina. Il cuoco amatoriale del giorno e lo Chef realizzeranno ...