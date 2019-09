Teresa Cilia replica a Maria De Filippi | il problema di salute mai raccontato

Maria De Filippi furiosa a UeD : frecciata a Mario Serpa e Teresa Cilia? : Uomini e Donne, Maria De Filippi lancia una frecciatina: a Mario Serpa o Teresa Cilia? Martedì 17 settembre è stata registrata una puntata di Uomini e Donne. Dalle anticipazioni sul Trono Classico, diffuse da Il Vicolo delle News, Maria De Filippi si è arrabbiata per difendere Raffaella Mennoia, protagonista per tutta l’estate di varie accuse e polemiche, iniziate da Mario Serpa e appoggiate da Teresa Cilia. Questi hanno trovato il ...

Temptation Island VIP - Teresa Cilia contro Er Faina : "Chissà cosa avrà detto su di me" : Ancora una volta Damiano Er Faina finisce al centro delle critiche da parte di una delle ex troniste di Uomini e Donne. Teresa Cilia finita ultimamente al centro di uno scontro a distanza con una delle storiche autrici di Maria de Filippi, Raffaella Mennoia, ora sposta il suo mirino sul commentatore web romano che da questa sera vedremo tra i concorrenti di Temptation Island VIP per mettersi alla prova nel viaggio dei sentimenti con la sua ...

Temptation Island Vip - Damiano Er Faina : l’affondo di Teresa Cilia : Damiano Er Faina di Temptation Island Vip attaccato da Teresa Cilia: lo sfogo Stasera inizierà Temptation Island Vip 2019, e le polemiche sono già divampate. Il motivo? Damiano Er Faina è stato molto criticato on line per alcune sue dichiarazioni fatte in passato, tanto che molti blog hanno annunciato l’intenzione di volerlo ignorare per tutta la surata del reality. Ma non è finita qua perchè in queste ore è stato attaccato anche da Teresa ...

Teresa Cilia contro Er Faina : “Offese gratuite - sono scioccata!” : Temptation Island Vip ultime notizie: Teresa Cilia è un fiume in piena, le sue parole su Damiano Er Faina Anche Teresa Cilia ha detto la sua su Er Faina. Da quando si è diffusa la notizia della sua partecipazione a Temptation Island assieme alla fidanzata Sharon Macri, si sono generate delle proteste contro di lui […] L'articolo Teresa Cilia contro Er Faina: “Offese gratuite, sono scioccata!” proviene da Gossip e Tv.

Simone Di Matteo contro Teresa Cilia e Mario Serpa : "Ricordate da dove venite?" Lei risponde : "Io sì e tu chi sei?" : Sembrava destinata ad una pausa la querelle scoppiata nel pieno dell'estate fra Teresa Cilia, Mario Serpa e Raffaella Mennoia ma qualcuno ha riacceso gli animi e risponde al nome di Simone di Matteo, amico inseparabile di Tina Cipollari con cui ha trascorso anche l'avventura a Pechino Express nel 2016.Tutto (ri)nasce da un articolo pubblicato su Io spio intitolato Mai mordere la mano di chi ti nutre dove lo scrittore ha da ridire su quelle che a ...

Simone Di Matteo vs Teresa Cilia e Mario Serpa/ Ex Uomini e Donne : 'So da dove vengo' : Teresa Cilia e Mario Serpa ancora nella polemica. Questa volta ad accusarli di ingratitudine è stato Simone Di Matteo, amico di Tina Cipollari.

Teresa Cilia punzecchia di nuovo la Mennoia : lo scontro continua : Uomini e Donne, Teresa Cilia e Raffaella Mennoia ancora in guerra: le ultime news Teresa Cilia non ha alcuna intenzione di rimanere in silenzio dinanzi a ciò che si dice di lei! Oggi è tornata a parlare per rispondere a Simone Di Matteo, amico di Tina Cipollari, che su una rivista di gossip ha attaccato […] L'articolo Teresa Cilia punzecchia di nuovo la Mennoia: lo scontro continua proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Teresa Cilia torna all'attacco : "Molti aspetti si chiariranno" : L'ex corteggiatrice torna a parlare dello scandalo che l'ha vista protagonista con Raffaella Mennoia.

Teresa Cilia torna a parlare del caos a Uomini e Donne : 'Molti aspetti si chiariranno' : Continuano i rumors in merito a tutto quello che è accaduto nel corso di queste settimane a Uomini e Donne e alcune ore fa una delle protagoniste delle ultime polemiche è tornata a parlare della questione. Teresa Cilia, infatti, ha fatto una diretta su Instagram in cui ha chiarito alcuni aspetti della vicenda. Per tutti coloro i quali se la fossero persa, la ragazza ha deciso di pubblicare altre Instagram Stories nelle quali ha ribadito i ...

Teresa Cilia tuona : “Ci sentiremo” - l’ex tronista pronta a parlare? : Uomini e Donne, Teresa Cilia non rimane in silenzio: le ultime news Teresa Cilia ha scatenato una vera e propria bufera in casa Uomini e Donne! Il suo obiettivo, ma non solo suo, non è tutta la redazione o il programma, questo va sempre chiarito e tenuto a mente. Teresa, come suo marito Salvatore Di […] L'articolo Teresa Cilia tuona: “Ci sentiremo”, l’ex tronista pronta a parlare? proviene da Gossip e Tv.

Caos a Uomini e donne - due autori contro Teresa Cilia : lei sparisce ma dice che chiarirà : In questa calda estate hanno tenuto banco le vicende di Teresa Cilia, la quale si è lasciata andare a delle pesanti e clamorose rivelazioni sulla redazione di Uomini e donne, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La Cilia ci è andata giù pesante soprattutto contro Raffaella Mennoia, la storica autrice della trasmissione pomeridiana, parlando anche di minacce ricevute. Una situazione che ha creato un botta e ...

U&D - la redazione svela un segreto (scomodo) di Teresa Cilia : Lo scontro a distanza fra Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, e la redazione del programma, continua e si arricchisce di nuovi dettagli. L’ultimo riguarda un segreto svelato da un’autrice dello show sui social che riguarderebbe la modella siCiliana. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato quando Teresa Cilia ha attaccato Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi con cui lavora da moltissimi anni. Secondo ...

Uomini e Donne - Teresa Cilia e Deianira Marzano pubblicano lo stesso messaggio. Sono state diffidate? : Teresa Cilia e Deianira Marzano Sono tra le protagoniste della bufera mediatica, ampiamente documentata da Gossipblog, che è scoppiata quest'estate attorno a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5.Come ricordiamo, Teresa Cilia si è ripetutamente scagliata contro Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e Donne, mentre Deianira Marzano ha lanciato un'accusa pesante ai danni di un autore del dating show, ...

Uomini e donne/ Claudio Leotta difende la redazione contro Teresa Cilia - Classico - : Uomini e donne, trono Classico: scoppia la guerra tra la redazione e alcuni ex partecipanti al programma, Teresa Cilia in primis,.