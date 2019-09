«X Factor 13» | Mara Maionchi e Sfera Ebbasta | «Le cose che abbiamo imparato l’una

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 11 settembre 2019)© Studio Cirasa© Studio Cirasa© Studio Cirasa© Studio Cirasa© Studio Cirasa© Studio Cirasa© Studio Cirasa© Studio CirasaVederli insieme fa un certo effetto: da una parte, la veterana, quella che è stata definita come la «memoria storica del programma», e dall’altra, il novellino, il nome che si è trascinato dietro più polemiche di tutti. Sorridenti e disponibili, rispondono alle nostre domande senza tradire la minima insicurezza: la tredicesima edizione di X, al via giovedì 12 settembre alle 21.15 su Sky Uno, li ha visti uno accanto all’altra dietro al bancone bianco dei giudici, un’occasione per ...

AndreaAAmato : Mara Maionchi e Sfera Ebbasta, la coppia dell'anno a X Factor 13 @maramaionchi @XFactor_Italia @sferaebbasta - tvzoomitalia : Mara Maionchi e Sfera Ebbasta, la coppia dell'anno a X Factor 13 @maramaionchi @XFactor_Italia @sferaebbasta - tvblogit : X Factor 13, Mara Maionchi e Sfera Ebbasta: 'Un giusto equilibrio nella giuria e molti talenti interessanti' (video… -