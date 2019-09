Partecipa al nostro gioco e vinci una serata al Trito Pub gourmet di Portici

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Con il campionato di calcio di serie A torna anche ilorganizzato in collaborazione con il “” Pubdi(NA). Grazie al Pub “” dianche per la stagione calcistica 2019/2020 ci divertiremo insieme cercando di vincere un panino e una birra per due persone.re è semplice, basta iscriversi al gruppo ufficiale della testata giornalistica ForzAzzurri.Net (clicca qui per iscriverti) e cercare di indovinare il risultato finale delle gare di campionato disputate dalamato Napoli. Importante sarà indicare anche i nomi dei marcatori. Qualora più utenti dovessero indovinare il risultato finale, infatti, per l’attribuzione del premio si andranno a guardare i nomi degli eventuali marcatori indicati. Chi ne avrà azzeccati di più si aggiudicherà la cena. Nel caso in cui una sola persona avesse indovinato il ...

