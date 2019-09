Rocero su As | é Fabian Ruiz la soluzione per il centrocampo del Real Madrid

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019)critico su As nei confronti di Zidane che a suo dire ha fatto i propri interessi invece di quelli dellasciando la squadra sguarnita adove ci sono solo 4 uomini. Pertanto, continua, è chiaro che i Blancos debbano guardare sul mercato per cercare di porre rimedio alla situazione, Ma non richieste improbabili e impossibili come Pogba, è inutile trattare con chi non ha voglia di farlo. Di soluzioni ideali per ilce ne sarebbero molte, una tra tutte“cresce ogni giorno che passa abbagliandoci con il suo talento. E’ soprattutto è spagnolo. Ilce l’ha in mano…” L'articolosu As: élaper ildelilNapolista.

napolista : Rocero su As: é #FabianRuiz la soluzione per il centrocampo del #RealMadrid #Zidane ha fatto il suo gioco e non gl… -