Vietato nuotare con i delfini in Nuova Zelanda | L' interazione umana li sta

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 3 settembre 2019)con i? Innon si può più. La decisione di vietare la pratica è stata presa perché, secondo il Dipartimento della conservazione del Northland, fare il bagno insieme agli esseri umani sta provocando l’estinzione del mammifero. Il divieto è circoscritto a Bay of Islands, una delle principali destinazioni turistiche della zona e riguarda, in particolare, i tursiopi, idal naso a bottiglia: l’attrazione della località.Come riporta il sito del The New Zealand Herald, per gli esperti i visitatori “amano troppo i” e l’sta avendo “un impatto significativo sul comportamento, sul riposo e sull’alimentazione della popolazione”, causando un declino della specie. Se si guardano i dati, infatti, i tursiopi di Bay of Islands trascorrono ...

