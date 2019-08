Instagram | come far nascere una star a 4 zampe

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 26 agosto 2019) Esalta la sua personalità unicaCambia outfitMettilo in posaConcentrati sulla qualitàUsa le didascalieSii costantePrepara la scenaDante the catDante the catDante the catDante the catDante the catDante the catDante the catCani, gatti, coniglietti e furetti. Quanti like abbiamo messo alle petdi? Tenerezza, belle immagini e situazioni divertenti rendono ogni post irresistibile, tanto che abbiamo deciso che anche il nostro piccolo peloso di casa può avere la stoffa da influencer. Ma attenzione: essere carini e coccolosi non basta. Per fare strada sui social infatti bisogna seguire delle regole ben precise e accettare l’idea che un animale, per trovare la celebrità online, dovrà faticare quanto gli umani. Anzi, per essere realisti, sarà il suo padrone a doversi impegnare quotidianamente per far decollare il profilo di Fido che sa fare tante cose, ma è ancora scarsetto in ...

Corriere : Come ultimo desiderio ha chiesto che al suo funerale non ci fossero né la figlia né il genero. E per essere sicura… - Tommasolabate : A piangere come bambini, davanti alla tv. #ForzaSinisa - Corriere : Addio al «papà» del coniglio Roger Rabbit. Si è spento a 86 anni nella sua casa a Bristol in Gran Bretagna circonda… -