Governo | Renzi | ‘Italia protagonista se manda a casa Salvini’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 26 agosto 2019) Roma, 26 ago. (AdnKronos) – “L’Europa deve cambiare linea economica adesso. In Germania arriva la recessione: l’export non basta. Brexit sarà un disastro per tutti. Lo scontro Usa-Russia ci vede alla finestra. Ora è tempo di investimenti, non di austerity. SeSalvini, Italia torna”. Lo scrive su Twitter Matteo. L'articolo, ‘ItaliaseSalvini’** CalcioWeb.

petergomezblog : Governo, Conte dal G7: “Non è questione di persone ma di programmi. Lega-M5s? Esperienza per me chiusa”. Marcucci:… - AnnalisaChirico : +Bollettino crisi+ Di Maio insiste: Conte o voto. Zinga: non se ne parla. Renzi: ok Conte (o un omonimo) pur di far… - fattoquotidiano : Crisi, la diretta – Pd-M5s, braccio di ferro sul premier. Conte al G7: “Non è questione di persone, ma di programmi… -