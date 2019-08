Bitter Sweet | Can Yaman lascia l’Italia e festeggia un nuovo traguardo

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 26 agosto 2019)– Ingredienti d’amore: Canva via da Napoli Can, l’attore turco che ha stregato il pubblico di Canale5 nei panni del bel e tenebroso Ferit Aslan di– Ingredienti d’amore, hato l’Italia in queste ore. L’artista di recente si è concesso una vacanza di relax a Napoli e si è mostrato disponibile nei confronti dei suoi numerosi fans che hanno letteralmente assediato le vie che circondano l’hotel dove ha soggiornato per giorni. Canha firmato autografi, posato in foto, e ringraziato quotidianamente il suo pubblico per l’enorme affetto dimostrato. Non è escluso che la vacanza italiana del 29enne turco sia stata motivata anche da impegni lavorativi. Canpotrebbe essere stato protagonista di interviste per programmi tv italiani in partenza a prossimamente, come Verissimo e C’è ...

