Probabili formazioni Serie A | gli schieramenti della 1° giornata | dubbio prima punta per

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2019)A – Attesa finita. Si torna finalmente in campo per il campionato diA, si gioca ladel massimo campionato italiano, un turno che si preannuncia scoppiettante. Ad aprire le danze la partita tra Parma e Juventus, i campioni d’Italia alla ricerca di conferme nonostante le novità dal punto di vistarosa ma anche tattico, trasferta difficile per il club bianconero. Nell’anticipo serale in campo l’altra squadra in lotta per lo scudetto, il Napoli impegnato sul campoFiorentina. Trasferta insidiosa per il Milan che dovrà vedersela sul campo dell’Udinese, già uno scontro salvezza quello tra Cagliari e Brescia. Roma impegnata in casa contro il Genoa, promette spettacolo la sfida tra Sampdoria e Lazio. L’Atalanta sul campoSpal, il Torino alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta in ...

trapani24h : Serie B, Ascoli vs Trapani: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming - Nocerivsky94 : Ho sognato James Rodriguez in prestito al Milan che spinge Suso ad accettare l'offerta del Lione e in quell'incontr… - claudiocalaio : Probabili formazioni Benevento-Pisa: nerazzurri con diverse assenze. Strega, vietato sbagliare -