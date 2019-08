Migranti | medico Lampedusa sul molo | ‘stanno tutti bene’

Migranti : Procuratore Agrigento vola d'urgenza a Lampedusa con staff medico : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, come apprende l'Adnkronos, raggiungerà a breve in elicottero Lampedusa per seguire da vicini gli ultimi sviluppi sulla Open Arms, dopo che nove Migranti si sono gettati in mare per raggiungere la terraferma. A bordo del ve

Migranti : medico Lampedusa - ‘sul molo cercando di dimenticare assurde polemiche’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Ancora sul molo Favaloro cercando di dimenticare le assurde polemiche”. Così, sui social, Francesco Cascio, medico di Lampedusa, che oggi ha accolto il gruppo di Migranti tunisini soccorsi dalla Guardia di Finanza al molo Favaloro. Nei giorni scorsi Cascio, ex deputato Fi, è stato al centro delle polemiche per avere detto che i Migranti visitati “stanno bene”. L'articolo ...

Caso Open Arms - medico di Lampedusa : “Troppi 18 giorni in mare - fare scendere i Migranti” : “Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante. Spero che facciano scendere al più presto i 107 migranti a bordo che sono stanchi ed esausti“. Così, in un’intervista all’Adnkronos, Francesco Cascio, il medico del Poliambulatorio di Lampedusa che ieri sera è tornato dalle vacanze per fare ritorno sull’isola dopo le ...

Il medico di Lampedusa : "Non c'è emergenza sanitaria su Open Arms - ma i Migranti sono esausti" : “Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante”. Parla così all’AdnKronos Francesco Cascio, il medico del Poliambulatorio di Lampedusa che ieri sera è tornato dalle vacanze per fare ritorno sull’isola dopo le polemiche sullo stato di salute dei 13 migranti visitati che provenivano dalla nave della ong ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘Su Open Arms no emergenza sanitaria - avevamo ragione noi’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Sono felice che non ci sia emergenza igienico-sanitaria a bordo della nave Open Arms, come emergerebbe dalla relazione dell’ispezione sanitaria, in fondo non avevamo tutti i torti, anche se siamo stati attaccati da più parti…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa, tornato ieri sera dalle vacanze per prendere servizio al Poliambulatorio. Nei ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘troppi 18 giorni in mare - fateli scende da Open Arms’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante. Spero che facciano scendere al più presto i 107 Migranti a bordo che sono stanchi ed esausti”. Così, in una intervista all’Adnkronos, Francesco Cascio, il medico del Poliambulatorio di Lampedusa che ieri sera è tornato dalle vacanze in montagna ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘troppi 18 giorni in mare - fateli scende da Open Arms’ (2) : (AdnKronos) – Poi, Francesco Cascio, annuncia: “Stamattina andrò al Centro d’accoglienza e chiederò alla Polizia se hanno bisogno di me, o semi vogliono sentire. Io posso dare tutti i dettagli della vicenda sanitaria”. Ma tiene anche a sottolineare: “Non dobbiamo dimenticare che, presi dall’enfasi della narrazione, si dimentica una cosa fondamentale: questa struttura sanitaria fornisce assistenza a 40 ...

Migranti : medico Lampedusa torna sull’isola - ‘Già al lavoro al Poliambulatorio’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – E’ tornato dalle vacanze il medico di Lampedusa, Francesco Cascio, che da questa sera è di nuovo al lavoro al Poliambulatorio che dirige. Il medico, ex Presidente dell’Ars ed ex deputato nazionale di Forza Italia, è stato al centro delle polemiche per avere detto che ai tredici Migranti visitati dai suoi medici di turno, non sono state riscontrate patologie. ‘Sono finito mio malgrado, ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘i 27 minori sbarcati stanno tutti bene’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “I 27 minori non accompagnati sbarcati oggi pomeriggio a Lampedusa dalla nave Open Arms stanno tutti bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche dopo le visite dei primi 13 Migranti evacuati per motivi medici. “Ho chiamato il Poliambulatorio – ha spiegato – ...