L’incendio di Gran Canaria visto dallo Spazio FOTO

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Nei giorni scorsi l’isola diè stata devastata da un vasto incendio, che ha incenerito un’area di circa 10mila ettari e costretto 9mila persone a lasciare le proprie case: a corredo dell’articolo, in alto, lacatturatadal satellite Sentinel 2 del programma europeo Copernicus, gestito da Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. Ritratte lingue di fuoco che attraversano il verde, lasciando una macchia scura tra la vegetazione: l’immagine in falsi colori è stata scattata il 19 agosto con lo strumento del satellite che funziona nell’infrarosso e consente di vedere attraverso il fumo e di distinguere il fuoco, in rosso e arancio, e le aree bruciate, in marrone scuro. I satelliti del programma Copernicus – spiega l’ESA – sono stati attivati immediatamente dopo l’incendio nell’ambito del servizio ...

