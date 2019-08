Previsioni Meteo | allerta maltempo al Nord per nubifragi e fenomeni violenti MAPPE e

Previsioni Meteo : tra oggi e domani il culmine dell’ondata di caldo - picchi fino a +37/+38°C [MAPPE e DETTAGLI] : L’azione del fronte subtropicale raggiungerà il culmine tra oggi e domani, mercoledì 21 agosto. I valori pressori, soprattutto alle quote medio-alte, e le termiche un po’ a tutte le quote, saranno quelle più elevate di questa seconda, più veemente ondata di caldo della stagione. Il cuore caldo dell’anticiclone si porrà, in particolare, sulle nostre regioni centrali con massima espressione delle termiche a 850 hp, ossia a 1560 ...

Previsioni Meteo 20 agosto : Italia spaccata a metà - temporali al Nord e caldo afoso al Sud : Secondo le Previsioni meteo di oggi, martedì 20 agosto, l'Italia è ancora divisa a metà, con temporali al Nord, soprattutto su Piemonte e Lombardia, e una nuova ondata di caldo al Centro-Sud, dove le temperature raggiungeranno i 35 gradi centigradi. Ma da giovedì cambia tutto: atteso maltempo su tutta la Penisola.Continua a leggere

Previsioni Meteo per Pisa e Provincia : Il Meteo a Pisa La previsione qui sotto elaborata, non è frutto di Previsioni automatiche, ma è stata realizzata da un previsore, previa analisi dettagliata dei modelli fisico-matematici. La Previsione per Martedì 20 Agosto 2019 A Pisa e Provincia avremo tempo sereno per lo più poco nuvoloso. I Venti risulteranno deboli Le Temperature risulteranno in aumento I Mari risulteranno calmi Rischio Incendio: ...

Previsioni Meteo - la tendenza per Settembre 2019 : mappe e dettagli : A seguito di una approfondita analisi di alcuni parametri teleconnettivi, abbiamo fatto una sintesi di massima del possibile tempo di Settembre sull’Italia, prospettando le varie fluttuazioni del rischio instabilità attraverso un grafico. I parametri esaminati sono quelli convenzionali per cercare di cogliere le linee bariche essenziali a lunga distanza ossia NAO, AO, PNA e SSTA atlantiche. Dalla valutazione incrociata di questi parametri, ...

Ondata di caldo africano ma anche temporali : le Previsioni meteo : Le regioni del Centro Sud sperimenteranno la quinta Ondata di calore dell'Estate 2019. Poi da giovedì maggiore instabilità...

Meteo - le Previsioni di martedì 20 agosto : Meteo, le previsioni di martedì 20 agosto Il caldo africano sta per raggiungere il suo culmine con temperature che nei prossimi due giorni raggiungeranno i 38 gradi al Centro Sud. L’afflusso di aria calda avrà però vita breve: da giovedì l'anticiclone inizierà a ritirarsi a partire dalle regioni ...

Previsioni Meteo : l’alta pressione cede - ecco dove pioverà nei prossimi 10 giorni [MAPPE e DETTAGLI] : Probabile, ultima zampata del “Leone nordafricano” sul Mediterraneo, intendendo per essa un’azione calda importante, poi ci sono conferme circa segnali sempre più evidenti per una prima crisi stagionale. Nelle indagini effettuate sul lungo periodo, ancora non appare chiara l’entità della crisi barica. Per il momento, il cedimento anticiclonico non si configura di quelli eclatanti, piuttosto si prospettano delle deboli, ...

Previsioni Meteo - VAMPATA AFRICANA/ Caldo e afa - ecco dove e quando : PREVISIONI METEO: ci attendono giorni di Caldo e afa in tutta Italia. Una 'VAMPATA' proveniente direttamente dal Sahara è in arrivo: ecco dove e quando.

Previsioni Meteo : oggi nubi e temporali su parte del Nord - tanto sole e caldo al Centro/Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Inizia con oggi la fase più calda di questo nuovo assalto del fronte subtropicale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. I valori geo-potenziali sono già molto elevati su tutto il Paese, fino a 590 gpdam (se consideriamo che la isolinea media estiva è sui 576 gpdam, deduciamo facilmente che 140 gpdam in surplus, evidenziano un importante peso della colonna d’aria con forte inibizione di movimenti ascendenti). Dunque, condizioni ...

Previsioni Meteo lunedì 19 agosto : settimana di estremi - con caldo africano e temporali : Le Previsioni meteo di oggi 19 agosto confermano che dopo la breve parentesi di temperature più gradevoli è in arrivo una nuova ondata di caldo africano che colpirà molte regioni soprattutto nel Centro-Sud. Al Nord invece la calura si farà sentire di meno a accezione dell’Emilia Romagna e del basso Veneto.Continua a leggere

Previsioni Meteo 19-22 agosto : ultima puntata rovente della stagione? Tutti i DETTAGLI sull’ondata di caldo [MAPPE] : Inizia a prendere piede la nuova ascesa del promontorio anticiclonico subtropicale verso l‘Italia. Le temperature, già calde, continueranno a lievitare soprattutto da lunedì 19 e fino a metà settimana circa, specie sulle aree centro-meridionali, quelle più colpite dall’ondata di caldo. Le giornate con massima espressione anticiclonica, quelle nel corso delle quali si concretizzeranno i valori barici e termici più elevati alle varie ...

Previsioni Meteo - peggioramento in arrivo : forti temporali al Nord - colpite anche le pianure [MAPPE e DETTAGLI] : Prospettive di progressivo peggioramento del tempo sulle regioni settentrionali. Già a inizio settimana le aree alpine e prealpine, localmente le alte pianure e le zone pianeggianti più vicine alle Alpi in genere, perderanno via via la protezione anticiclonica a opera di correnti umide e instabili atlantiche. Nubi, quindi, in progressiva intensificazione su questi settori settentrionali con rovesci e temporali sempre più diffusi ed estesi, fino ...

Previsioni Meteo 19 agosto : in arrivo temporali al Nord - al Sud torna il caldo africano : Le Previsioni meteo per la settimana del 19-25 agosto promettono ancora un'estate all'insegna del sole e del bel tempo un po' ovunque. Ma attenzione ai temporali. Ne sono convinti gli esperti del ilmeteo.it: l'alta pressione porterà ancora tempo caldo e soleggiato. Le temperature saranno in aumento anche se non raggiungeranno livelli estremi come accaduto nelle scorse settimane. L'anticiclone presente sul nostro Paese, però, potrebbe presto ...

Previsioni Meteo : oggi alta pressione con sole prevalente - qualche disturbo localizzato [MAPPE] : Domenica tranquilla su tutto il Paese con tempo in prevalenza soleggiato e stabile. L’alta pressione dal territorio algerino, tunisino si è estesa oramai a tutto il Mediterraneo centro-occidentale riuscendo, per quest’oggi, a proteggere l’Italia intera, anche i settori alpini e prealpini. Stato del cielo e fenomeni Il sole, quindi, la farà da padrone pressoché ovunque, salvo alcuni disturbi nuvolosi dovuti spesso a umidità ...