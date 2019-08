Infortunio Lazzari | il bollettino medico della Lazio | tutti i dettagli

Lazio - 12 reti alla Primavera nel test in famiglia : Infortunio per Lazzari - gli aggiornamenti : test in famiglia per la Lazio al centro sportivo di Formello. Avversaria la Primavera. Dodici le reti dei biancocelesti: 3 reti per Parolo, 2 per Nimmermeer, una rete per Luis Alberto, Immobile, Vavro, Correa, Patric, Berisha e Scaffidi. Buona sgambata per la squadra di Simone Inzaghi in vista dell’esordio in campionato a Genova contro la Sampdoria. Soddisfatto a fine amichevole Valon Berisha, intervenuto ai microfoni di Lazio Style ...