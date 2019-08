Crisi | Salvini | “Governo Pd-M5s? Se qualcuno vuole ribaltoni o inciuci lo dica O

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2019) “Non riaprirò le porte agli sciagurati del Partito democratico e restituire le chiavi di casa degli italiani a Boschi, Renzi, Lotti e compagnia. Seha decisooni load alta voce. Se non c’è un governo la via maestra sono le elezioni. Altrimenti ci si risiede al tavolo e si lavora”. Così il ministro dell’Interno Matteo, durante una diretta Facebook. “Qua gli unici veri traditori saranno quelli che eventualmente dovessero tradire il voto popolare per riesumare mummie alla Renzi e alla Boschi – continua -. C’è chi sta lavorando per riportare nei palazzi del potere i bocciati dal voto. Che democrazia è questa? Non darò mai a nessuno – aggiunge – la soddisfazione di aprire i portoni e far entrare Renzi e il Pd”. “Renzi e Prodi e tornano a parlare per un governo con il. La democrazia per ...

