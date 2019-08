Al via la Quinta Edizione del Festival del “Taormina Opera Stars”

Giro Rosa 2019 : non ci sarà la scalata del Gavia. Il maltempo previsto obbliga a finire la quinta tappa ai Laghi di Cancano : Doveva essere l’anno della storia, del passaggio del Giro Rosa sul Passo Gavia, e invece non se ne fa nulla. La corsa Rosa femminile non salirà su una delle montagne storiche del ciclismo italiano e non solo, perché nel giorno della quinta tappa, quella del prossimo 9 luglio, è previsto maltempo e in più ci si è messa la frana del Ruinon. Queste le parole del direttore della corsa, Giuseppe Rivolta: “Sono molto dispiaciuto, a tante ...