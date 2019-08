Il governo degli Stati Uniti limiterà la difesa degli animali a rischio d’estinzione

"Non pago più" : sulla crisi di governo irrompe lo sciopero degli acquisti : L'8 settembre una data da segnare sul calendario per quella che si annuncia come una protesta clamorosa, lo sciopero dei...

Non pago più - sulla crisi di governo irrompe lo sciopero degli acquisti : L'8 settembre una data da segnare sul calendario per quella che si annuncia come una protesta clamorosa, lo sciopero dei...

Crisi di governo e instabilità - quali sono gli effetti sui consumi degli italiani? : Dagli imprenditori ai commercianti, il Paese che produce si interroga su quali potranno essere le conseguenze di questa fase di instabilità politica

Salvini : "Gli inciuci non fermeranno la voglia degli italiani di un governo forte" : Il leader leghista bolla l'asse Pd-5 Stelle come una mossa "da disperati" per tenersi le poltrone. E spinge per andare subito alle urne: "Ho già in testa la Manovra"

Matteo Renzi - Carlo Cottarelli come premier del patto grillini-renziani? Il governo degli orrori : La crisi di governo annunciata da Matteo Salvini sta mandato tutti i partiti, da destra a sinistra, in confusione. In qualche maniera le forze politiche tentano alleanze e accordi pur di non finire fregati. E così si prospetta non solo un governo di centrodestra ma anche una coalizione formata da Pd

Crisi di governo - Patuanelli (M5s) : “Salvini ha tradito fiducia degli italiani - la pagherà” : “Matteo Salvini pagherà per il tradimento nei confronti degli italiani che avevano fiducia in questo governo“. A dirlo, all’usscita da Palazzo Chigi, il capogruppo in Senato del M5s, Stefano Patuanelli. “Chiederemo di andare al voto? Certamente non ci saranno pastrocchi”. L'articolo Crisi di governo, Patuanelli (M5s): “Salvini ha tradito fiducia degli italiani, la pagherà” proviene da Il Fatto ...

Sondaggio Ipsos - in caso di crisi di governo la maggioranza relativa degli italiani vuole un Conte-bis con rimpasto : In caso di crisi di governo e dimissioni del premier Giuseppe Conte, il 33% degli italiani ritiene che la soluzione migliore sarebbe quella di un Conte-bis. Un nuovo esecutivo Lega-M5s da far partire ridefinendo gli obiettivi e rivedendo la squadra. Su questo concordano sia gli elettori pentastellati (66%) sia i leghisti (53%). E’ quello che risulta da un Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera tra il 30 e il 31 luglio e ...

«Ha vinto il governo degli utili idioti» : Conte e Tria avranno la meglio su Salvini e Di Maio. Rino Formica legge la politica di oggi e quella di ieri da Moro a Craxi e Berlinguer. Con il suo spirito dissacrante

Riccardo Molinari ad Agorà : "Ora rimpasto del governo per dare maggior peso al voto degli italiani" : La Lega travolge il Movimento 5 stelle. Forte dei sondaggi ora vuole un rimpasto di governo. Lo conferma Riccardo Molinari, capogruppo del Carroccio alla Camera, ospite ad Agorà Estate su Raitre: "Un rimpasto del governo sarebbe auspicabile per dare maggior peso al voto degli italiani. Noi non vogli

Il governo degli Stati Uniti ha avviato un’indagine antitrust sulle grandi aziende tecnologiche : Il dipartimento di Giustizia (DOJ) degli Stati Uniti ha annunciato l’avvio di un’ampia indagine antitrust nei confronti delle grande aziende tecnologiche statunitensi, come Facebook, Google e Amazon. L’indagine avrà lo scopo di verificare se le società stiano limitando la concorrenza

La maggioranza degli elettori leghisti : 'No alla crisi Avanti con il governo Conte e con i 5 Stelle'. Esclusivo : La maggioranza assoluta degli elettori della Lega non vuole la crisi di governo ma chiede a Matteo Salvini di andare Avanti con il governo Conte e con l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. A chiedere la fine dell'esecutivo con Luigi Di Maio e le elezioni politiche anticipate è... Segui su affaritaliani.it

Salvini : «M5S e Pd già al governo insieme. Tradito il voto degli italiani» Di Maio ai suoi : «Colpiti alle spalle» : «Per ora a Bruxelles. I grillini hanno votato il presidente della Commissione europea con Renzi e Berlusconi. Una scelta gravissima». Di Maio: «Falsità volgare. Se vogliono far cadere il governo, lo dicano». Salvini: «Oltre questo governo solo le elezioni. C’è mancanza di fiducia, anche personale»

Salvini : "Voto degli italiani traditoM5S-Pd già al governo insieme" : '5Stelle e Pd? Da due giorni sono gia' al governo insieme, per ora a Bruxelles. Tradendo il voto degli italiani che volevano il cambiamento, i grillini hanno votato il Presidente della nuova Comissione Europea, proposto da Merkel e Macron, insieme a Renzi e Berlusconi". Segui su affaritaliani.it

Salvini : M5S e Pd già al governo insieme - tradito il voto degli italiani : Continua la tensione nel governo con Salvini e Di Maio che si attaccano a vicenda. «5Stelle e PD? Da due giorni sono già al governo insieme, per ora a Bruxelles», dice il...