Tennis | Ranking WTA 12 agosto | Naomi Osaka torna in vetta | Serena Williams n 8 | Camila

Tennis - Ranking ATP (12 agosto) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini torna nella top-10 : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Da par suo Rafa ha rafforzato la seconda posizione grazie al successo nel Masters 1000 a Montreal. Completano la top-10 l’austriaco Dominic Thiem, il giapponese Kei Nishikori, il tedesco Alexander Zverev (che guadagnano ...

Tennistavolo - i ranking mondiali aggiornati (agosto 2019) : tornano ad essere quattro gli azzurri tra i 100 : Rilasciati i ranking mondiali aggiornati di Tennistavolo: tornano ad essere quattro gli italiani tra i primi 100 al mondo: rientra infatti Mihai Bobocica, che sale al numero 98, con il miglior azzurro che è sempre Niagol Stoyanov, al 69° posto. Tra le donne invece sale Debora Vivarelli, che si issa in 83ma posizione, mentre è stabile al numero 99 Giorgia Piccolin. Da segnalare che Jamila Laurenti è al quinto posto delle classifiche mondiali ...

Tennis - Ranking WTA : Ashleigh Barty sempre in vetta su Osaka e Pliskova - Camila Giorgi risale alla 52 : Si registrano pochissimi cambiamenti questa settimana per quanto riguarda il Ranking WTA. Al comando rimane inossidabile l’australiana Ashleigh Barty con 6605 punti poco meno di 400 sulla giapponese Naomi Osaka che, a fine mese inizierà a difendere i punti del successo agli US Open 2018. Terza posizione con 6055 per la ceca Karolina Pliskova insidiata da vicino dalla vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep. L’unica novità ...

Tennis - Ranking ATP (5 agosto) : Djokovic in vetta - Fognini fuori dalla top-10 - Sinner scala la classifica : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Completano la top-10 l’austriaco Dominic Thiem, vincitore a Kitzbühel, il greco Stefanos Tsitsipas, che guadagna una posizione rispetto a sette giorni fa (semifinalista nell’ATP di Washington), il giapponese Kei ...

Tennis - il nuovo ranking di Jannik Sinner : l’altoatesino scala la classifica grazie al successo a Lexington : Il talento di Jannik Sinner continua a farsi largo nel mondo del Tennis. Il giovane altoatesino, alla terza finale Challenger, conquista il suo secondo titolo (a Lexington), sconfiggendo l’australiano Alex Bolt e prendendosi la sua personale rivincita nei confronti dell’aussie che lo aveva sconfitto nelle qualificazioni di Wimbledon (12-10 al terzo set). Un successo frutto di determinazione e talento quello di Janik che, ancora una ...

Tennis - Lorenzo Sonego scala il ranking ATP! La nuova classifica e le prospettive dopo la semifinale di Kitzbuehel : Lorenzo Sonego tornerà tra i primi cinquanta del mondo del ranking ATP. Il Tennista piemontese è in semifinale nel torneo ATP di Kitzbuehel ed al momento si trova in 46esima posizione, eguagliando quella che sarebbe la sua miglior classifica. Il nativo di Torino è risalito attualmente di ben dieci posizioni e può anche sognare di raggiungere la Top-40. Sarà necessario vincere, però, il torneo di Kitzbuehel. Non un’impresa facile per ...

Tennistavolo - i ranking mondiali aggiornati. Niagol Stoyanov migliore italiano : Il migliore degli azzurri nei 100 nei ranking mondiali di luglio del Tennistavolo è Niagol Stoyanov, unico italiano tra i primi 100 al maschile, al numero 73, mentre Debora Vivarelli e Giorgia Piccolin, sono rispettivamente 86 e 99 al femminile. Scivola al 102 invece Mihai Bobocica, che resta però il numero 2 tra gli italiani. ranking singolare maschile (Top 10 + italiani) 1 XU Xin CHN 14945 2 LIN Gaoyuan CHN 14835 3 FAN Zhendong CHN 14670 4 ...

Tennis - Ranking WTA (29 luglio) : Ashleigh Barty comanda la classifica - Camila Giorgi sempre n.1 azzurra : Non ci sono cambiamenti significativi nella graduatoria del Tennis mondiale femminile. C’è sempre l’australiana Ashleigh Barty al comando con 348 punti sulla nipponica Naomi Osaka. Terza posizione a -550 punti per la ceca Karolina Pliskova, mentre la vincitrice di Wimbledon, la romena Simona Halep, è quarta con 5933 punti. Venendo alle Tenniste italiane, Camila Giorgi è la “Stella polare”. La Tennista marchigiana è la ...

Tennis - Ranking ATP (29 luglio) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini nella top-10 : E’ sempre Novak Djokovic a dominare la scena del Ranking ATP. Il serbo mantiene comodamente la vetta anche questa settimana, con un vantaggio considerevole sullo spagnolo Rafael Nadal e sullo svizzero Roger Federer. Completano il roster della top-10 l’austriaco Dominic Thiem, il tedesco Alexander Zverev, il greco Stefanos Tsitsipas, il giapponese Kei Nishikori, il russo Karen Khachanov, l’italiano Fabio Fognini e l’altro ...

Tennistavolo - i ranking mondiali aggiornati (luglio 2019). Sono sempre tre gli azzurri nei 100 : Sono tre gli azzurri nei 100 nei ranking mondiali aggiornati di Tennistavolo dopo le Universiadi di fine giugno: l’Italia sorride al maschile, dove Niagol Stoyanov risulta tra i migliori 70, salendo al 69° posto, distanziando Mihai Bobocica, ora 96°. Tra le donne Debora Vivarelli si porta in 90ma posizione, mentre è ai margini della top 100 Giorgia Piccolin, ora alla piazza numero 105. Benissimo Jamila Laurenti, che sale al 243° posto, ma, ...

Tennis - Ranking WTA aggiornato (22 luglio) : Barty sempre in vetta su Osaka - Giorgi 62esima prima delle italiane : Come consuetudine la settimana post-Wimbledon non regala particolari scossoni al Ranking WTA. La classifica del circuito Tennistico al femminile, infatti, vede sempre l’australiana Ashleigh Barty al comando con 348 punti sulla nipponica Naomi Osaka. Terza posizione a -550 punti per la ceca Karolina Pliskova, mentre la vincitrice di Church Road, la romena Simona Halep, è quarta con 5933 punti. Passando alle Tenniste azzurre, la situazione ...

Tennis - Ranking ATP aggiornato (22 luglio) : Sinner entra nei top200. Fabio Fognini resta fra i primi 10 : Si apre con il solito Novak Djokovic al comando, la settimana del Ranking ATP. Non è successo molto nei giorni scorsi, dopo quanto visto a Wimbledon, con i big tutti a riposo e diversi tornei che hanno regalato qualche punto ai protagonisti del circuito Tennistico mondiale. Il margine tra il numero uno del mondo e gli inseguitori rimane amplissimo, con Roger Federer che si è comunque portato a poco meno di 500 punti da Rafa Nadal per il secondo ...

Tennis - Ranking WTA (15 luglio) : Ashleigh Barty resta prima - Simona Halep torna al quarto posto. Camila Giorgi esce dalle prime 60 : Dopo le due settimane di Wimbledon, il nuovo Ranking WTA non fa registrare variazioni nelle prime tre posizioni: leader è sempre Ashleigh Barty, con l’australiana che aumenta il proprio vantaggio nei confronti della giapponese Naomi Osaka, ora di quasi 250 punti. Terzo posto per Karolina Pliskova: la ceca difende il gradino più basso del podio per poco più di 100 punti nei confronti della vincitrice di Wimbledon, la rumena Simona Halep. ...

Tennis - Ranking ATP (15 luglio) : Fabio Fognini sale al numero nove! Comanda sempre Novak Djokovic : Novak Djokovic si conferma in vetta al Ranking ATP, sempre davanti a Rafael Nadal e a Roger Federer, con lo svizzero che si è comunque ulteriormente avvicinato allo spagnolo. Rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica c’è stato un solo cambiamento nella Top-10: esce Kevin Anderson, che non ha confermato la finale di Wimbledon dello scorso anno, ed entra il russo Daniil Medvedev, per la prima volta tra i primi dieci del ...