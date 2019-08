Chi vince la Premier League? La risposta di Mourinho sorprende tutti

Preso in Francia Vincenzo VecChi - l'ultimo latitante del G8 di Genova : Gabriele Laganà Vincenzo Vecchi, antagonista italiano, era stato condannato a 11 anni e 6 mesi per le violenze al G8 di Genova del luglio del 2001 Arrestato giovedì scorso in Bretagna Vincenzo Vecchi, un antagonista italiano 46enne condannato a 12 anni di carcere in Italia, con la Cassazione che gli aveva successivamente ridotto la pena di 6 mesi, per i reati di devastazione, saccheggio, rapina e porto abusivo di armi, resistenza e ...

Tuffi - Europei 2019 : sorpresa Koroleva - una ripescata vince l’oro dal trampolino 1 metro! Quinta e bravissima Chiara Pellacani : Una gara dalle mille emozioni, con un finale che sembrava già scritto e invece è stato cancellato dalle ultime due serie. Questi sono i Tuffi, signori. La 18enne russa Vitaliia Koroleva, ripescata in Finale per il forfait di Elena Bertocchi, conquista l’oro dal trampolino 1 metro, succedendo alla connazionale Poljakova (assente). Gara regolare la sua, con due picchi sugli ultimi due Tuffi, che le hanno fruttato 109 punti in totale, ...

VIDEO Elena CecChini argento agli Europei di ciclismo - Pieters vince la volata a tre : Elena Cecchini ha conquistato la medaglia d’argento nella prova in linea agli Europei 2019 di ciclismo, l’azzurra si è dovuta inchinare soltanto all’olandese Amy Pieters nella volata a tre che ha risolto la gara di Alkmaar. La friulana è entrata nella fuga da lontano e si è giocata il successo ma lo sprint della padrona di casa è stato regale e la nostra portacolori non è riuscita a centrare l’impresa. Di seguito il VIDEO ...

Ciclismo femminile - Europei 2019 : splendido argento per Elena CecChini! Vince l’olandese Amy Pieters : Arriva un’altra medaglia azzurra agli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda), nella prova in linea femminile Elite, Elena Cecchini conquista l’argento, battuta in volata dall’olandese Amy Pieters al termine di un’azione da lontano. La 27enne nativa di Udine è stata bravissima ad entrare nell’azione che ha deciso questa rassegna continentale, ma nello sprint a tre (bronzo per la tedesca Lisa Klein) non ha potuto nulla contro ...

Crisi di governo - cosa può succedere ora (e una stranezza) Il voto e 3 date utili Chi vincerebbe? Il sondaggio : Il pallino, oltre che nelle mani dei partiti, è in quelle del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E se si andasse al voto la doppia veste di Matteo Salvini — ministro dell’Interno e candidato premier della sua coalizione — sarebbe problematica

Alleanze e scenari : Chi vincerebbe se si andasse ora alle urne|Il sondaggio : Secondo l’ultima rilevazione Ipsos, il partito di Salvini conquisterebbe il 36%: con il 7,1% di Fratelli d’italia l’alleanza arriverebbe al 43,5%. Centrodestra unito al 50,6%

Ilary Blasi convince un signore a dare il suo numero su Instagram ma poi si pente : “Non Chiamatelo” : Pensava di fare un favore a un signore invece la sua gentilezza si è trasformata in un grave errore. Ilary Blasi ha infatti tenuto un divertente siparietto in diretta sulle sue Instagram story con un anziano signore di nome Bortolo, che ha presentato ai suoi followers. “Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a lui – ha detto la moglie di Francesco Totti – Bortolo lascia in diretta il numero di telefono così ti chiamano”. E ...

Chi vince il derby estivo cocomero-melone sulla tavola degli italiani : Refrigerio dei pomeriggi di afa grazie al loro elevato contenuto di acqua, cocomero e melone sono gli indiscussi protagonisti delle tavole estive e di questi tempi non mancano mai nel carrello degli italiani. Entrambi i frutti appartengono alla famiglia delle cucurbitacee, ma sono ben diversi dal punto di vista del gusto e delle caratteristiche fisiche ed organolettiche. Per questo motivo non tutti li amano allo stesso modo. Alcuni prediligono ...

Vincenti e sconosciuti - Chi sono gli eroi dei quattro Mondiali di pallanuoto : Chiedimi chi era Cesare Rubini. O Eraldo Pizzo. O Fritz Dennerlein e Paolo Caldarella e del perché li mettiamo insieme. O Gianni Lonzi e Gianni De Magistris. O Peppino e Marco D’Altrui. O Franco e Pino Porzio. O Mario Fiorillo e Sandro Campagna. O Maurizio Felugo. O Gonzalo Echenique e Mike Bodegas.

Formula 1 : Verstappen s'inChina - in Ungheria vince Hamilton : Finisce con una nuova vittoria per le frecce d'argento la gara di Ungheria del Campionato di Formula 1, a trionfare con un sorpasso mozzafiato a tre giri dalla fine è il pilota inglese Luis Hamilton su Mercedes che riesce a mettere in atto con la sua squadra una strategia praticamente perfetta, beffando un battagliero e mai domo Max Verstappen su Redbull. Terzo e a podio il pilota Ferrari Sebastial Vettel, quarto il compagno di squadra Charles ...

“Dove effettuo il servizio?” - Kyrgios Chiede ‘consiglio’ ad un fan sul set point contro Tsitsipas… e vince [VIDEO] : Nick Kyrgios dà spettacolo nella semifinale dell’ATP di Washington: il tennista australiano chiede ‘consiglio’ ad un fan su dove servire sul set point, vince il match e va a ringraziarlo Talento sconfinato, tanto quanto le sue abilità da showman. Nick Kyrgios sa come intrattenere il pubblico che ai suoi match non si annoia mai. Fin qui si era limitato ad offrire solo uno spettacolo in cui i tifosi erano ...