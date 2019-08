U&D | Teresa attacca Karina | “Hai fatto impazzire Paola Frizziero”

U&D gossip : Serpa accusa la Mennoia di non essere imparziale - Teresa Cilia lo appoggia : Continuano le polemiche tra i personaggi di Uomini e Donne e neanche la dichiarazione di Maria De Filippi di eventuali cambiamenti e provvedimenti pare placare gli animi. Alcuni ex protagonisti e gli autori del reality continuano a scontrarsi sui social media, al punto che nella pagina ufficiale di U&D è apparso un post per cercare almeno di risolvere i vari problemi sorti soprattutto con Raffaella Mennoia. Saranno anche possibili denunce, ...

U&D - Karina Cascella difende la Mennoia - Teresa sbotta : 'Vi parate a vicenda il c...' : Ormai da diversi giorni, tra Raffaella Mennoia e Teresa Cilia è in atto un grande diverbio social. L'ex tronista di Uomini e Donne non ha un buon rapporto con l'autrice di Uomini e Donne, che a suo dire sarebbe una persona falsa. La ragazza ha rivelato che la Mennoia è la prima a prendere in giro le persone e che non può dunque pretendere che gli altri siano onesti. In tutta questa polemica è intervenuta la pagina ufficiale di U&D, che ha ...

U&D - Teresa Cilia attacca ancora la Mennoia : 'Invidiosa - sparlano tutti di lei lì dentro' : Continua il botta e risposta a distanza tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia: la siCiliana, dopo essere stata accusata di parlare senza cognizione di causa, ha deciso di raccontare la sua verità poco per volta. In alcune Stories che ha caricato su Instagram questo pomeriggio, l'ex tronista di Uomini e Donne ha definito invidiosa l'autrice, che non sarebbe ben vista neppure dai suoi tanti colleghi di lavoro. Teresa torna a sparare a zero sulla ...

U&D - Teresa Cilia attacca : “Salvo ha visto qualcosa che non doveva vedere” : Continua la guerra a distanza fra alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi. Tutto è iniziato quando Mario Serpa, ex opinionista dello show, si è scontrato con il membro della redazione. Nella discussione è intervenuta anche Teresa Cilia che ha fatto delle rivelazioni molto importanti. Su Instagram, l’ex tronista ha attaccato Raffaella Mennoia affermando che i rapporti fra la redazione ...

Teresa Cilia contro la redazione di U&D : 'Minacce e diffide - tutto questo fa schifo' : La polemica social tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia sembra non volersi placare. Solo alcune ore fa la redazione di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo ufficiale un post che pare proprio essere rivolto all'ex tronista. "Si leggono sui social svariate sciocchezze, alcune innocue altre equivoche. Noi dobbiamo essere pazienti ma fino ad un certo punto, poi diventa obbligo far partire diffide e denunce" - si legge sul profilo di U&D. ...

Teresa - ex di U&D - su IG forse contro la Mennoia : 'Finta come poche - meglio stare zitti' : Negli ultimi giorni abbiamo assistito allo scontro social a distanza tra Raffaella Mennoia, autrice di Uomini e donne e Mario Serpa, l'ex corteggiatore del trono gay che si è scagliato contro la redazione dopo aver visto che il suo ex Claudio Sona era in vacanza con alcuni degli autori del programma. Uno scontro decisamente ricco di colpi di scena che a quanto pare avrebbe tirato in ballo anche Teresa Cilia, l'ex tronista sicula che proprio in ...

Teresa Cilia - ex U&D - attacca la Mennoia : 'Tutto torna se fai male - finta come poche' : Ogni giorno che passa, sono sempre di più gli ex protagonisti di Uomini e Donne che si espongono sui social network per puntare il dito contro alcuni membri della redazione. L'obiettivo preferito di chi ha partecipato al dating-show negli anni scorsi, sembra essere Raffaella Mennoia: l'autrice, infatti, è stata presa di mira prima da Mario Serpa e poi da una ragazza che ha lavorato per un periodo nel backstage, Teresa Cilia. Lo sfogo di Teresa ...

U&D - Paola Di Benedetto prende in giro Teresa Langella : 'Singoli estivi da chiunque' : È una Paola Di Benedetto piuttosto inedita quella che abbiamo visto ieri su Instagram: sconfessando la sua solita discrezione, alcune ore fa la modella ha usato i social per prendere in giro un ex volto di Uomini e Donne. Dopo essersi lamentata dei tanti singoli estivi che stanno uscendo in questi giorni da parte di chiunque, "Madre Natura" ha condiviso una sua ironica versione con i fan. La Di Benedetto scrive una canzone che fa discutere Nel ...

Gossip U&D : Lorenzo e Claudia duettano in spagnolo - Teresa lancia la sua hit estiva : Sono ben tre gli ex protagonisti di Uomini e Donne che in questi giorni hanno lanciato sul mercato un loro brano per l'estate: Teresa Langella ad esempio, poche ore fa, ha pubblicato il singolo Ibiza&Formentera, ottenendo tutto il supporto del fidanzato Andrea Dal Corso. Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, invece, hanno accettato una sfida piuttosto ardua: la coppia, infatti, ha prestato voce e immagine alla canzone Boletas de amor, ...