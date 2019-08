STATION 19 | cast | anticipazioni e trama del nuovo telefilm di Canale 5

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 7 agosto 2019) I nuovi angeli salvatori di Shonda Rhimes, creatrice di Grey’s Anatomy, arrivano su5 da mercoledì 7 agosto alle 23.50, nello spin off della serie medical. Ilsi intitola19 e racconta le eroiche vicende dei vigili del fuoco di Seattle, guidati dalla coraggiosa capitana Andy Herrera. Come in tutte le serie dell’universo Shondaland, anche19 potrà contare sulla sua coraggiosa eroina (una scelta fortemente voluta dalla Rhimes, da sempre in prima linea per i diritti delle donne e delle discriminazioni sociali): Andy (Jaina Lee Ortiz) è figlia del capitano Pruitt e fin da bambina è stata coinvolta nella vita dei pompieri della caserma 19. La donna ha una relazione con il tenente della caserma Jack Gibson (Grey Damon), anche se non ha mai dimenticato il suo primo amore, il poliziotto Ryan (Albert Frezza), adesso suo vicino di casa. Completano ...

