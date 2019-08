Basket | Torneo Verona 2019 | programma | orari e tv Il calendario delle partite

Fonte : oasport

(Di lunedì 5 agosto 2019) Manca ormai meno di un mese alla diciottesima edizione dei campionati del mondo dimaschileche si disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. Questo importantissimo avvenimento metterà in palio i primi sette pass per i Giochi olimpici di Tokyo 2020: due per l’Europa, due per l’America, uno per l’Africa, uno per l’Asia, uno per l’Oceania, mentre il Giappone è ammesso di diritto in quanto paese ospitante dei Giochi. L’Italia si sta preparando per i Mondiali con allenamenti e tornei amichevoli, ben quattro: il primo, vinto dai ragazzi di Meo Sacchetti, si è già tenuto a Trento il 30 e 31 luglio, il secondo si svolgerà adall’8 al 10 agosto in cui gli azzurri sfideranno nella prima edizione di un quadrangolare denominatoball Cup il Senegal, la Russia e il Venezuela. Da sabato i nostri portacolori si stanno ...

