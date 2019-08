Formula 1 – Hamilton ricorda Nicky Lauda | Verstappen deluso e Vettel duro | le parole a

Formula 1 - Hamilton sempre più verso il sesto titolo : la nuova classifica piloti dopo il Gp d’Ungheria : Il pilota della Mercedes allunga il proprio vantaggio sul compagno di squadra, avvicinandosi al sesto titolo iridato Lewis Hamilton vince per la settima volta in Ungheria e fa un passo importante verso il sesto titolo iridato, il britannico infatti allunga ulteriormente sugli inseguitori portandosi a +62. Un margine davvero pazzesco a metà stagione, che permette al campione del mondo di andare con tranquillità in vacanza, per poi tornare ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 : Per la Mercedes è la decima vittoria in questo Mondiale: solo la Red Bull di Max Verstappen sembra riuscire a tenere il passo

Formula 1 – Simpatico siparietto in conferenza stampa - Hamilton punge Verstappen : “adesso dormirai male…” : Nel corso della conferenza stampa successiva alle qualifiche del Gp d’Ungheria, Verstappen e Hamilton hanno dato vita ad un Simpatico siparietto Una scena divertente, che ha strappato un sorriso a tutti i presenti nella sala stampa del circuito di Budapest. Protagonisti Max Verstappen e Lewis Hamilton, seduti uno accanto all’altro al tavolo della conferenza visto il primo posto dell’olandese e il terzo del britannico al ...

Formula 1 – Allarme Hamilton : “Mercedes diversa fra FP3 e qualifiche! Ho lottato senza migliorare mai” : Lewis Hamilton chiude al terzo posto la sessione di qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes sottolinea le difficoltà avute fra FP3 e qualifica sul tracciato di Budapest Solo un terzo posto per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere, ma al termine del Q3 si è visto scavalcare da Max Verstappen, poleman di giornata, e dal ...

Formula 1 – Verstappen euforico - Bottas positivo ed Hamilton pronto alla guerra : le prime parole dei protagonisti delle qualifiche all’Hungaroring : Verstappen felicissimo per la sua prima pole position, Bottas positivo dopo un weekend difficile ed Hamilton pronto ad insediare i suoi colleghi: le parole a caldo dei protagonisti del Gp dell’Ungheria Uno strepitoso Max Verstappen si prende la pole position del Gp d’Ungheria: l’olandese della Red Bull ha terminato davanti a tutti le qualifiche di oggi pomeriggio sul circuito dell’Hungaroring, lasciandosi alle ...

Formula 1 – Concluse le FP3 del Gp d’Ungheria! Hamilton davanti a tutti : ma occhio a Verstappen e Vettel [TEMPI] : Lewis Hamilton chiude al primo posto le FP3 del Gp d’Ungheria: il pilota Mercedes si piazza davanti a Verstappen e Vettel che lo seguono a breve distanza Iniziare con 10 minuti di ritardo, a causa di una lunga striscia d’olio presente sulla pista, non è stato un problema per Lewis Hamilton che ha chiuso al primo posto le FP3 del Gp d’Ungheria. Dopo un brutto weekend passato in Germania, il pilota Mercedes ha tutta ...

Formula 1 – Hamilton sincero in Ungheria : “apportato delle modifiche - ma non sappiamo se siamo nella direzione giusta” : Lewis Hamilton analizza la prima giornata di prove in pista all’Hungaroring: le parole del britannico della Mercedes dopo le Fp2 del Gp d’Ungheria Una prima giornata di alti e bassi in pista per Lewis Hamilton all’Hungaroring. Il campione del mondo in carica, dopo la delusione del Gp di Germania è pronto a lasciarsi alle spalle l’ultimo amaro weekend di gara. Nel mattino Hamilton ha chiuso le prime libere in vetta ...

Formula 1 – Terminate le Fp1 del Gp d’Ungheria : Hamilton detta il passo - problemi per Bottas [TEMPI] : Lewis Hamilton davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del Gp d’Ungheria, problemi per Bottas E’ iniziato un weekend appassionante, nel quale i motori la fanno da padrona. La pausa estiva della MotoGp è terminata ed i piloti sono pronti per battagliare nuovamente in pista, a Brno, mentre i campioni della Formula 1 sono tornati subito a bordo delle loro monoposto dopo il Gp di Germania, per sfidarsi sul circuito ...

Formula 1 - Verstappen lancia la sfida a Hamilton : “Mondiale difficile ma ci proverò. Ferrari? Senza i problemi tecnici…” : Il pilota olandese ha parlato della possibilità di vincere il titolo mondiale, sottolineando però come sia difficile spodestare Hamilton E’ Senza dubbio il pilota del momento, considerando anche la vittoria ottenuta ad Hockenheim nell’ultimo week-end di gara, ma per quanto riguarda il titolo mondiale Max Verstappen non ci crede poi così tanto. Photo4/LaPresse L’olandese ovviamente ci proverà, ma recuperare 63 punti ad ...

Formula 1 - Hamilton cancella la Germania : “non voglio descrivere quel week-end - con il team ci siamo confrontati” : Il pilota della Mercedes ha cancellato il Gp di Germania, preferendo concentrarsi sul nuovo appuntamento di Budapest L’obiettivo è dimenticare il Gp di Germania, riscattando la brutta prestazione di Hockenheim ben figurando a Budapest. La Mercedes ha subito l’occasione di lasciarsi alle spalle il week-end tedesco, il Gp d’Ungheria dà la possibilità al team campione del mondo di cancellare il disastro di sette giorni fa, ...

Formula 1 – Netflix dietro le quinte dei box Mercedes nel weekend di Hockenheim - la rivelazione di Hamilton : “non darò il permesso” : Lewis Hamilton sincero dopo il Gp della Germania: il britannico della Mercedes non darà il consenso a Netflix per usare le immagini girate dietro le quinte del box delle Frecce Argento ad Hockenheim Il Gp della Germania non è stato soddisfacente per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes ha chiuso la sua gara solo all’undicesimo posto, per poi salire al nono grazie alle penalizzazioni dei piloti Alfa Romeo. Il campione del ...

Mercato Formula 1 - clamorosa decisione della Ferrari : secco no a Hamilton e Verstappen! : Stando ad alcuni rumors di Mercato, la Ferrari avrebbe rifiutato le candidature di Hamilton e Verstappen preferendo puntare su Leclerc Le rivelazioni sono davvero clamorose e, se confermate, renderebbero il Mondiale del 2021 davvero entusiasmante. Il Mercato piloti resta bloccato per quanto riguarda la prossima stagione, preparando però i botti per quella successiva quando scadranno i contratti dei big. I team stanno già programmando il ...

