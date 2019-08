Juventus | Corriere dello Sport | Higuain verso la Roma se arriva Lukaku

Calciomercato Juventus - Il Corriere dello Sport : 'Ad un passo lo scambio Dybala-Lukaku' : Come scrive il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport ", la Juventus è piombata su Romelu Lukaku e in questo momento sarebbe in netto vantaggio sull'Inter, club che da tempo segue l'attaccante belga (il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo considera il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo). La Juventus , però, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto Paulo Dybala, giocatore molto apprezzato dalla dirigenza e dall'allenatore ...

“Corriere dello Sport”| Mercato Juventus - svolta Icardi : ora cambia tutto! : Mercato Juventus- Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, il Napoli sarebbe piombato con forte decisione su Icardi in vista della prossima stagione. Un affondo che potrebbe complicare i possibili piani bianconeri in ottica futura. Detto questo, come riportato nei giorni scorsi, Icardi, ora come ora, non rappresenterebbe la prima priorità dei bianconeri. Di […] More