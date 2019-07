Asteroide esplode sul Canada | illumina il cielo come la Luna piena VIDEO

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2019) Unè esploso sul, a 29 km di altezza, generando un bagliore brillantelae disseminando di meteoriti la campagna vicino Bancroft, Ontario. Quando ha effettuato l’ingresso in atmosfera, l’oggetto aveva il diametro di 30 cm e viaggiava alla velocità di 72mila km/h. L’evento è stato catturato da una serie di telecamere dell’Università dell’Ontario Occidentale. La NASA ha reso noto che l’orbita del piccoloindica che proveniva dalla cintura di asteroidi, e il diametro è stato calcolato in base all’entità dell’esplosione. “Questa meteora è entrata molto in profondità nell’atmosfera,” ha spiegato Peter Brown, dell’università dell’Ontario Occidentale. “Pensiamo che probabilmente ci siano rocce sul terreno. Ci piacerebbe che le persone uscissero e magari trovassero ...