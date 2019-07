Messi | lo sfogo in Coppa America potrebbe costare una squalifica all’argentino DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 23 luglio 2019) Due giornate die un’ammenda. Sarebbe questa, secondo l’emittente “Tyc Sports”, la sanzione che la Conmebol infliggerà a Lionel. Una punizione ‘soft’ per il fuoriclasse argentino che, infuriato dopo la sconfitta in semifinale col Brasile (“Non ci hanno dato due rigori, la Conmebol dovrebbe qualcosa per questo tipo di arbitraggi, ma nessuno farà nulla perché il Brasile ha tutto in mano”), era esploso al termine della finale per il terzo posto vinta contro il Cile. Espulso dopo un battibecco con Medel,aveva disertato la premiazione ed aveva attaccato: “La corruzione, gli arbitri e tutto il resto non ci hanno permesso di arrivare in finale”. L’attaccante del Barcellona, che successivamente avrebbe presentato una lettera di scuse alla Conmebol, salterebbe dunque le prime due gare di ...

