Meteo | bomba di caldo | temperature record | quattro giorni di afa da incubo

BOMBA D'ACQUA E NUBIFRAGI A MILANO/ Previsioni e allerta Meteo : grandinate in Brianza : BOMBA D'ACQUA e NUBIFRAGI a MILANO: Previsioni e allerta meteo. grandinate in Brianza e a Lecco, caldo africano in archivio con l'arrivo di aria fresca.

Bomba d'acqua a Milano - maltempo : temporali e nubifragi/ E' allerta Meteo arancione : Bomba d'acqua a Milano, maltempo con forti temporali e nubifragi. La protezione civile ha emesso un'allerta arancione per oggi

Meteo estremo negli USA meridionali : città dell’Arkansas bombardata da grandine di 10cm e venti a 112km/h! [FOTO] : grandine di dimensioni enormi, forti venti e tornado hanno seminato il caos negli Stati Uniti centro-meridionali. Le tempeste hanno causato danni diffusi e pericoli per i residenti dell’area dal Texas al Tennessee. Il Texas nordorientale è stato particolarmente colpito con grandine di grandi dimensioni e forti venti che hanno provocato danni estesi nella città di Greenville, dove sono stati danneggiati alcuni edifici e abbattuti alberi e linee ...

Allarme rocce spaziali : la Terra rischia un “bombardamento regolare” dallo sciame Meteorico delle Tauridi : Negli ultimi decenni, gli astronomi si sono chiesti se un vicino sciame di materiale che la Terra attraversa regolarmente possa contenere rocce in grado di creare un pericolo per gli abitanti del pianeta. Ora un team di ricercatori della University of Western Ontario sta chiedendo un’analisi più approfondita di questa area, ossia lo sciame meteorico delle Tauridi, che si prepara al suo passaggio più ravvicinato in oltre 40 anni in occasione ...