La Lega di governo resta senza benzina

Il sondaggio : Governo M5s-Lega - 6 elettori su 10 sono stanchi - ma Salvini sfiora il 37% : Gli elettori italiani sono sempre più scontenti, o meglio stanchi, dei continui litigi tra i vice premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Al mattino la crisi di Governo sembra inevitabile, al pomeriggio si alzano i toni, ma prima che scenda la notte, il dialogo è ristabilito (o quasi). I due leader, ormai, si trascinano così da mesi e il 55% degli elettori, stanco della situazione, sta perdendo interesse - e fiducia - nella politica. È questo il ...

Commissione Ue - fonti di governo M5s : “Nessun commissario tecnico - a Bruxelles andrà un politico indicato dalla Lega” : Nessun commissario tecnico, la Lega indichi il proprio nome. fonti governative del Movimento 5 Stelle rispondono alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi riguardo alla possibilità di proporre un commissario non politico per occupare lo slot italiano all’interno della nuova Commissione europea presieduta da Ursula von der Leyen. Dopo il ritiro di Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio che fino a qualche ...

La Lega vola nei sondaggi - sulle autonomie può cadere il governo Conte : Conte scrive una lettera ai governatori e prepara il consiglio dei ministri decisivo: secondo gli ultimi sondaggi Salvini...

Nel governo è guerra di nervi. Lega attende risposte - cambio passo o urne : Non piu' se rompere ma quando. La base della Lega spinge: molti parlamentari descrivono Salvini come determinato a strappare, irritato - questo il 'refrain' - per i continui no del Movimento 5 stelle, dubbioso solo sui tempi. Il vicepremier si e' preso qualche giorno di relax, lontano dai riflettori, anche per decidere il da farsi. Ma dai colonnelli a molti parlamentari la tesi e' che ormai questo esecutivo difficilmente possa avere vita lunga. ...

Matteo Salvini - dalla Lega la bomba sul governo : "Non c'è scadenza". Altroché crisi chiusa : "C'è una scadenza? E dove c'è scritto?". Sembra essere la resa dei conti finale tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. "Se pensano che la questione della crisi di governo sia chiusa, allora hanno fatto male i loro calcoli. Matteo può rompere anche a Ferragosto", è la tesi di un ministro che ha parlato

Governo M5s-Lega anche dopo il 20 luglio continueranno a stare assieme. Nessun interesse da parte delle due forze politiche di dichiarare la crisi : La data del 20 luglio 2019 sarà ricordata come un giorno che poteva arrecare all’Italia la più grossa “sciagura” politica

Fondi russi alla Lega - Zingaretti : “Salvini ha paura di venire alle Camere. Gravissimo e inquietante. Governo? Esperimento fallito” : “È Gravissimo il fatto che il ministro dell’Interno, da giorni sollecitato a riferire in Parlamento, ne parla dappertutto ma ha paura a parlarne di fronte alle Camere. E’ molto inquietante“. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul caso dei Fondi russi al Carroccio. Circa il futuro del governo gialloverde, Zingaretti osserva: “Crisi ...

Governo M5S-Lega - i 5 terreni da sminare già la prossima settimana : Le ultime parole di Luigi Di Maio sulle riforme importanti da realizzare sembrerebbero escludere una rottura definitiva con Matteo Salvini, e una crisi di Governo....

Il piano di Salvini contro Conte per un governo a trazione Lega : Il giallo sul colloquio al Colle. Sfogo del premier: «Mi minaccia con la crisi? Io un lavoro ce l’ho»

Borsellino : Legale fratello - 'governo non credibile con ombra Contrada a Viminale' : Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Fino a quando l'ombra di Contrada sarà al Viminale a decidere i destini dei testimoni di giustizia non sarete credibili. E mai possibile che il governo del cambiamento lo tenga lì?". Lo ha detto l'avvocato Fabio Repici, legale di Salvatore Borsellino, dal palco di via

Governo : per M5S anche ministri Lega nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ (2) : (AdnKronos) – Superati i venti di crisi, almeno all’apparenza, prende corpo di ora in ora l’ipotesi rimpasto. E sebbene il premier, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, abbia difeso a spada tratta tutti i ministri del suo Governo, la Lega alza il tiro, con il capogruppo lumbard al Senato, Massimiliano Romeo, che ha accusato alcuni ministri 5 Stelle di frenare l’azione di Governo. In casa M5S si guarda con ...

Governo : per M5S anche ministri Lega nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – La linea ufficiale è quella del “no comment”, perché “non ci sono state richieste ufficiali di rimpasto, quindi per noi non esiste”. Ma al netto dell’ufficialità, nel M5S ci si interroga in queste ore sull’ipotesi restyling, mentre crescono i rumors di cambiamenti nella squadra di Governo ormai imminenti. Nel mirino di Matteo Salvini soprattutto i ministri Danilo Toninelli e ...

