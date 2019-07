Prima uscita pubblica per Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari : Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari sono stati alla loro alla Prima pubblica in occasione di “Once Upon a Time in Hollywood” a Los Angeles. Mani intrecciate e bacio a favore di fotografi per la coppia, che ha sfilato insieme al trio stellare di protagonisti del film di Quentin Tarantino, ovvero Bradi Pitt, Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. Dopo aver debuttato al Festival di Cannes a maggio, “Once Upon a Time a ...

Britney Spears e Sam Asghari/ Video - "Isla Bonita" con fidanzato e vacanze blindate : Britney Spears e il Video con il fidanzato Sam Asghari sulle note di "Isla Bonita", celebre pezzo di Madonna, ecco le ultime news.

Miley Cyrus come Britney Spears : amiche di red latex : Miley CyrusBritney SpearsFrankie MorelloQueen LabelsGCDSAtsukokudoArmani PrivéFiorucciPhilipp PleinPretty little thingBurberryN°21David KomaAdam Selman Sport GivenchyIl 2000 segna l’Anno Zero per una delle teen idol più adorate della fine del secondo millennio: Britney Spears, che si presenta sui teleschermi (i trend, nel tempo ante social, si captavano su Mtv) fasciata in una tuta aderente, in lattice, nella nuance red. Nel video ...

Britney Spears decimante fuori forma alle Bahamas : Dopo il ricovero, a detta di molti "forzato", Britney è ricomparsa sulle spiagge delle Bahamas dove sta trascorrendo un periodo di riposo. Le preoccupazioni dei fan di Britney Spears possono per il momento essere messe da parte. Britney infatti sembra stare bene e sta riposando e prendendosi un periodo di riposo dopo la brutta avventura di qualche mese fa, alle Bahamas. Posto insolito per lei abituata a passare tutte le estati alle ...

La versione dei genitori di Britney Spears - Jamie e Lynne - tra rapporti tesi e ipotesi di complotto : Nella lunga vicenda personale di Britney Spears tra ricoveri, presunte pressioni e costrizioni da parte del management e della famiglia, ipotesi di addio alle scene e smentite poco convincenti, in questo 2019 molto critico per la cantante spunta anche la versione di Jamie Spears, il padre e tutore legale della popstar. L'uomo, accusato dai fan della Spears di tenerla sotto controllo con la sua autorità ormai da oltre un decennio (quando ne è ...

Britney Spears - i paparazzi modificano le sue foto per farla apparire grassa? : Tornata in libertà dopo le settimane passate in una clinica psichiatrica, Britney Spears è apparsa particolarmente in forma nei video e nelle foto recentemente pubblicate sui social.Eppure la popstar non si è vista tanto in forma nelle foto scattate dai paparazzi, che a suo dire starebbero ritoccando le sue forme per farla apparire più in carne.prosegui la letturaBritney Spears, i paparazzi modificano le sue foto per farla apparire grassa? ...

Britney Spears infuriata : “I paparazzi hanno venduto le mie foto ritoccate : io non sono così grassa” : FQ Magazine Magari Muori, ecco perché Taffo ha deciso di lanciare un tormentone dell’estate: “Vendiamo più bare” Britney Spears si è molto arrabbiata con i paparazzi. “Le persone dicono sempre che le celebrità imbrogliano con le loro immagini, ma non mettono mai in dubbio i paparazzi per aver venduto la tua foto truccata! Ecco, ...

Britney Spears preoccupa i fan e pubblica uno strano video : 'Guardatemi sono magrissima' : Nell'ultimo periodo la famosa pop star Britney Spears è finita al centro di un polverone mediatico a causa delle sue condizioni mentali. Un po' di tempo fa la cantante è stata ricoverata in una clinica di igiene mentale, poiché affetta da alcuni disturbi psicologici. Una volta uscita, la donna è tornata alla sua vita di sempre, anche se i video che sta pubblicando stanno facendo preoccupare notevolmente i numerosi fan che la seguono. Un po' di ...