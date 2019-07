Nuoto | Mondiale 2019 Gwangju La zampata di Cunha nella 5 km Bruni e Gabbrielleschi giù

Nuoto - Gregorio Paltrinieri sulla 10 km mondiale : “Ho voglia di gareggiare. Strategia? Andrò all’attacco e imposterò il mio ritmo” : Domani alle ore 01.00 italiane prenderà il via la 10 km di Nuoto di fondo dei Mondiali 2019 a Gwangju. Inutile negare che l’osservato speciale è lui, Gregorio Paltrinieri, campione del mondo e olimpico dei 1500 stile libero, che da un anno ha spostato la causa delle acque libere. L’obiettivo è il solito: vincere e, di conseguenza, ottenere il pass a Cinque Cerchi, riservato ai migliori dieci della graduatoria generale. Le ambizioni, ...

Tutti i muscoli di Federica Pellegrini - pronta per il mondiale di Nuoto : Atene 2004Pechino 2008L'araba feniceGli allenatoriAvversarie e fidanzatiRoma 2009 Londra 2012Rio 2016PortabandieraBudapest 2017«Alleno ogni fibra del mio essere… perché solo così mi sento vera!». Federica Pellegrini fa bella mostra del suo essere su Instagram nella foto postata accanto a queste parole. Sarebbe meglio dire nelle foto perché la nuotatrice azzurra più vincente di sempre ha postato le immagini dei suoi esercizi e dei muscoli ...

La rivoluzione mondiale antifumo : il presidente della Foundation for a Smoke-Free World attraversa a Nuoto lo Stretto di Messina : Lo Stretto di Messina a nuoto, per unire simbolicamente la Sicilia al resto del mondo nella lotta al fumo delle sigarette. È l’impresa portata a termine con successo stamattina da Derek Yach. Il presidente della Foundation for a Smoke-Free World ha sfidato a nuoto le correnti dello Stretto e da Capo Peloro, bracciata dopo bracciata, ha raggiunto la spiaggia di Cannitello sulla costa calabra. Ad assistere all’impresa di Yach ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Federica Pellegrini trionfa nei 200 stile libero : la ‘Divina’ lancia un grande segnale in vista del Mondiale : Federica Pellegrini vince la finale dei 200 stile libero donne del Trofeo Sette Colli: il crono di 1’55?42 è un grande segnale ad un mese dal Mondiale Federica Pellegrini si prende gli applausi del Foro Italico dopo la finale dei 200 stile libero donne. La ‘Divina’ straccia la concorrenza e lancia un grande segnale in vista degli imminenti Mondiali. Federica Pellegrini si è presa il gradino più alto del podio con un tempo di 1’55?42, ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : domenica 23 giugno - Pellegrini - Panziera e Paltrinieri lanciano la volata mondiale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.38: Ciccarese vionce in 2’00″39 la terza batteria con un bel finale, alle sue spalle Mora in 2’01″21 9.36: Ciccarese c’è al via della terza batteria 9.35: Fabio Laugeni con 2’04″14 vince la seconda batteria dei 200 dorso 9.32: L’ungherese Bohus vince la prima batteria in 2’03″29 9.30: Partita la prima batteria dei 200 dorso 9.25: ...

Nuoto - Settecolli 2019 - 23 giugno. Paltrinieri - Pellegrini e Panziera : prove tecniche di Mondiale : prove tecniche di assalto Mondiale nell’ultima giornata del Settecolli 2019 per le punte dell’ItalNuoto nella terza e ultima giornata del Settecolli 2019 al Foro Italico di Roma. Si preannuncia piena di emozioni la terza sessione di gare, con Gregorio Paltrinieri che, dopo la rinuncia di ieri agli 800, sarà in gara contro il compagno di allenamento Acerenza, nei 1500 che chiudono il programma, Federica Pellegrini, in grande spolvero nelle gare ...

La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia : 9 progetti per smettere di fumare presentati a Catania - poi la Traversata a Nuoto dello Stretto di Messina [PROGRAMMA] : La Rivoluzione Mondiale “Anti-Fumo” arriva in Italia: Lunedì 24 giugno, alle 10,30, nell’aula magna di Palazzo Pedagaggi (dipartimento di Scienze politiche e sociali, via Vittorio Emanuele II, 49) verranno presentati ufficialmente i nove progetti di ricerca appena avviati nei dipartimenti universitari afferenti al CoEHAR, il Centro di Ricerca per la Riduzione del Danno da Fumo dell’Università di Catania. Si tratta di nove ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Benedetta Pilato fenomenale nei 50 rana. Nuovo record italiano e terzo crono mondiale dell’anno : Una sola parola: spaventosa. Benedetta Pilato continua a stupire e, reduce da degli Assoluti primaverili trionfali a Riccione che le hanno permesso di staccare il biglietto per i Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud (21-28 luglio), ha dato un’altra dimostrazione delle sue qualità nelle batterie dei 50 rana del Trofeo Settecolli a Roma. La classe 2005, infatti, ha realizzato il primato italiano assoluto di 30″13, migliorando il ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : sabato 22 giugno - irrompono Paltrinieri e Panziera - 50 rana da finale mondiale! Attesa per Miressi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della seconda giornata del Settecolli 2019 – Il ritorno di Pellegrini sui 200 stile – Le sfide di Paltrinieri e Detti – Le startlist del Settecolli – Gli italiani al via – Le stelle straniere presenti – Il programma completo e la programmazione Tv del Settecolli 2019 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del Trofeo Settecolli 2019. Nella ...