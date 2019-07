Dialogo tra Montalbano ed Questore Bonetti Alderighi sullo isso e sulla rapprisintanza

Venezuela - Dialogo difficile tra governo e opposizione mentre la Merkel scarica Guaidò : Prove tecniche di dialogo. Il Venezuela ci riprova ma sono insondabili le reali intenzioni di ricercare una soluzione pacifica alla crisi. Le due fazioni, quella del governo del presidente...

Dialogo tra Montalbano e il piemme Tommaseo : Catarella (al telefono con Montalbano): “Dutturi, dutturi, un’ammazzatina ci fu!”: M: “Catarè, dove successe?”. C: “In un ‘mobile a Corso Garibaldi: è una picciotta vintina. Avvisai già il vice commissariu Augello e l’ispettori Fazio. Stavi per arrivare in loco anco il pimme Tommasseo”. M: “Catarè, chiama Augello o Fazio e dicci che sto arrivando”: C: “Sarà il fatto, Vossia”. Ripresosi dalla nutizia laida e dal laido parlari di Catarella ...

Dialogo tra Montalbano ed Adelina sull’arte della fuga : Adelina era la fimmina di casa, chella che abbadava a Montilbano e gli dava adentia, per tutte le situaziona che attinessero alla su ‘bitazioni di Marinella: pulizarla, priparare il mangiari, fari la spisa etcetera. Odiata da Livia – perché in ‘na casa dove ci stà n’ommo sulo fimmina e fimmina non potino stare; nota del ridatturi – Adilina era in rialtà una mamma che aveva da abbadare a du figli che trasivano e nescivano da galira e spisso ...

Dialogo tra Montalbano e Fazio sull’arte di investigare : Montalbano era sempre in officio con le solita scartoffia da evadere – chissà perché dai documenta si evadeva come dal carceri; nota del ridatturi – e senti che bussavano alla su porta. Montalbano: “Avanti!”. Fazio: “Buongiorno commissario porto quelle informazioni che mi avete cummnandato di pigliari”. Montalbano: “Veni Fazio, assittati”. L’ispettore Fazio Giuseppe era un picciotto ‘sperto e Montalbano lo aveva nella massima considerazioni, ma ...

Venezia - il Dialogo tra il comandante e la capitaneria : “Non vi serve un quarto rimorchiatore?”. “No - tutto tranquillo” : La ‘Costa Deliziosa’ ha rifiutato l’utilizzo di un quarto rimorchiatore durante le manovre d’emergenza nel bacino San Marco, nel pomeriggio di ieri, per governare lo scafo durante la tempesta che ha portato la nave a sfiorare alcune imbarcazioni. La circostanza emerge dalla registrazione audio delle comunicazioni tra la nave da crociera e la capitaneria di porto, diffusa da Sky Tg24. “Vi serve un quarto ...

Dialogo tra Montalbano e Mimì Augello sulle fimmine : Era in commissariato da un’orata e sembrava che tutto filasse liscio nell’ordinaria amministrazione di una stazione di polizia, ma il pensiero andava al suo vice, Mimì Augello, fimminaro impenitente, che ancora non si era apprisintato in loco e di certo Montalbano non poteva contare sullo sull’ispettori Fazio Giuseppe per sbricare le rutture che si sarebbero prisintate di lì a poco. Catarella (al tilifono): “Trasì ora il vicicommisari Augelli: ...

Venezuela - nuove trattative di pace/ Guaidò a Maduro : "Dialogo poi elezioni libere" : Venezuela, nuovo round di negoziati di pace: Norvegia media ancora, Guaidó a Maduro 'ok dialogo, ma il dittatore lasci il Governo e poi elezioni libere'

Dialogo tra Montalbano e Livia sull’amuri e sul matrimonio : Il bus blue mare era appena sbucato dal tornante che immetteva secco sulla piazza Garibaldi del paisi e Montalbano era stranamente già lì ad aspettare che la sua zita Livia, scinnesse, per riabbracciarla, doppo che non si vidivano da du mesate. Montalbano: “Livia, hai viaggiato bine?”. Livia: “Salvo, benissimo. L’aereo a Punta Raisi è arrivato in perfetto orario. Ma ti trovo molto sciupato, Adelina non ti sta preparando niente di ...

Alex - Dialogo tra capo missione Mediterranea e forze dell’ordine : Alex, dialogo tra capo missione Mediterranea e forze dell’ordine Dopo l’attracco dell’imbarcazione nell’isola, un filmato esclusivo testimonia la conversazione tra i funzionari ed Erasmo Palazzotto, parlamentare Leu e capo missione della Ong: “Dovete far sbarcare quelle persone adesso, c’è un’emergenza ...

Dialogo tra Montalbano e Catarella sui ‘sociali’ (social) : Si fici i quattro scalini dell’entrata del Commissariato con l’energia che gli aveva dato quella mattina la natata a Vigata. Ma quando Montalbano si trovò nei pressi del gabbiotto dove imperava l’agente scelto Catarella ebbe quasi un sintomo. Il suo centralinista stava con gli occhi sbarraccati a guardare lo schermo del computer. Montalbano: “Catarè, che successe, male stai? C’hai la faccia del pisci nel barile”. Catarella (destandosi dal suo ...

Dialogo tra Montalano e Livia sulla situazione Siwatche : Montalbano era in un periodo un po’ accussì ed il suono del telefono rappresentò per lui un’ennesima rottura di cabasisi. Livia: “Caro, scendo per qualche giorno. Ci vediamo tra qualche ora a Marinella, vieni a prendermi Mimì…. “. Montalbano: “Sì, cara… Io sono al molo di Vigata: aspettiamo una nave olandese che porta dei povirazzi dall’Africa. Poi ti dico tutto”. In primisi questo fatto che quando scendeva da Boccadasse la sua ragazza Livia si ...

Dialogo tra Nicolò Zito e Montalbano su Mughini (e Sciascia) : A FUTURA MEMORIA (Se la memoria ha un futuro) Dialogo tra Nicolò Zito (giornalista di TeleVigata) e Salvo Montalbano Montalbano era in Commissariato di umore camurriuso perché aveva da firmare una pila di carte che neanche una torre di legno di uno scenografo lituano avrebbe saputo prevedere in una rappresentazione a Siracusa. Ad un certo punto la porta si arraprì improvvisa e Catarella si spiaggiò davanti a Montalbano come un leone marino in ...

Le prove di Dialogo tra Zingaretti e Speranza : Il dialogo c'è, Roberto Speranza e Nicola Zingaretti si sentono spesso. Certo, "alleanza" è altra cosa e nemmeno la Costituente o gli Stati Generali per l'alternativa, a seconda che si declini la proposta dal punto di vista dem o di Articolo 1, sarà da considerarsi tale. In ogni caso è un inizio: "Convochiamo in autunno gli Stati generali dell'alternativa", propone Speranza: "Non una cosa politicista, ma un grande momento per cambiare davvero e ...