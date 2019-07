LIVE Tuffi | Mondiali 2019 in DIRETTA | Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra a

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27: Grazie per averci seguito e appuntamento a questa notte per le prossime gare di. Buona serata 15.25: Oro alla Cina, l’ottavo di questa edizione, argento per la Russia, bronzo per gli usa nel team event. Quarta Malesia,Australia, sesta Gbr. Tredicesima piazza per la giovanissima coppia italiana. 15.23: Un’altra medagia di bronzo conquistata in extremis per gli Usa. La Malesia si ferma a quota 347.80 che significa quarto posto 15.20: Il Messico vittima della giornataccia di Espinoza chiude con 319.55: nono posto 15.19: Un errore grave per l’Ucraina che vede spegnersi i sogni di medaglia chiudendo con 323.20 (ottava) 15.17: Male la Thailandia che commette errori grossolani e con 238.70 è ultima 15.15: La Germania con l’obbligatorio (sbagliato) perde terreno ed è settima con 324.90 15.13: Il ...

zazoomnews : LIVE Nuoto Mondiali 2019 in DIRETTA: 16 luglio Paltrinieri Sanzullo e Batki a Tokyo 2020! Vince il Setterosa! Itali… - zazoomnews : LIVE Tuffi Mondiali 2019 in DIRETTA: Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra qualificata per Tokyo 2020. Lin… - franbellino : LIVE Tuffi, Mondiali 2019 in DIRETTA: Batki quinta ed è in finale dai 10m! L’azzurra qualificata per Tokyo 2020. Te… -