New York | si ripete lo speciale tramonto di Manhattanhenge | quando il sole si allinea

Da Londra a New York in meno di 4 ore : la rivoluzione degli aerei supersonici che rispettano l’ambiente. Primi voli dal 2020 [GALLERY] : Immaginate quanto sarebbe rivoluzionario volare tra Europa e Stati Uniti in poche ore. Non renderebbe solo i viaggi di lavoro più fluidi, ma altererebbe interamente il modo in cui viaggiamo o andiamo in vacanza. La startup americana Boom Technology sta lavorando al progetto Overture, successore dei Concorde. Come volo veloce, la compagnia sta anche promettendo di renderlo più accessibile per un’ampia gamma di viaggi tra Europa e Stati Uniti. ...

Luna : oggetti appartenuti agli astronauti all’asta da Sotheby’s a New York : oggetti appartenuti agli astronauti andranno all’asta da Sotheby’s a New York il 20 luglio, in occasione del 50° anniversario dell’alLunaggio. Prima dell’asta verranno esposti in una mostra: si tratta di pezzi d’eccezione, tra cui il piano di volo di Buzz Aldrin, che insieme a Neil Armstrong il 20 luglio 1969 camminò sulla Luna, le bandiere imbarcate sull’Apollo 9 e 10 e le foto scattate dal fotografo della ...

A New York spopola il kava - è il nuovo antistress dei giovani : Vite frenetiche, ansia, stress. Il nuovo antidoto tanto in voga tra i giovani newYorkesi si chiama kava, una bevanda che si ricava dall'omonima pianta che cresce in alcune isole del Pacifico. Non si tratta di alcol e nemmeno di una droga, ma di una bibita che ha un effetto narcotico e secondo molti giovani aiuta ad alleviare le fatiche della vita moderna. Le radici di questa pianta che contengono i principi attivi vengono seccate, ridotte in ...

Pronostico New York Red Bulls Vs New York City - Mls 15-07-19 e Analisi : Pronostico e Analisi New York Red Bulls – New York City, Mls, 19^ Giornata, Lunedì 15 Luglio 2019 ore 00.30NEW York RED Bulls / NEW York City / MLS / Analisi – La diciannovesima giornata della Mls calerà il sipario lunedì notte con il derby tra i New York Red Bulls e i New York City, gara di vitale importanza non solo per il dominio cittadino ma anche per la classifica, dove al momento gli ospiti sono quinti, avanti di un punto ...

5 fumetti che vi faranno innamorare di New York : Luglio inoltrato. C’è chi parte per le vacanze, chi è già tornato, chi si rilassa da settimane dopo la chiusura delle scuole. C’è chi pianifica gite nelle capitali del mondo, c’è chi sogna da tempo il viaggio verso la propria città preferita. Una cosa è certa: la vita non è abbastanza lunga per esplorarle tutte. Per fortuna, in nostro soccorso arriva la nona arte, il fumetto. Per chi ci è già stato e soffre di nostalgia, per ...

Prime Day 2019 : il grande concerto a New York con Dua Lipa e Taylor Swift : concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)Mercoledì scorso, a New York, Amazon ha ...

Con Google Lens le “cose” si fanno “strane” nel New York Times di oggi : Google sta portando una strana esperienza nella versione cartacea del New York Times di oggi fruibile unicamente attraverso Google Lens. Nel quotidiano sono presenti tre annunci che riguardano il centro commerciale Starcourt Mall e analizzandoli con Google Lens i lettori scopriranno che le cose sono più strane di quanto sembrano all'apparenza. L'articolo Con Google Lens le “cose” si fanno “strane” nel New York Times di ...

Formula E - New York assegnerà i titoli della stagione 2018-2019 : La Formula 1 non sarà l'unica protagonista di questo weekend di motori, perché a New York si terrà la sfida finale che incoronerà il nuovo campione di Formula E 2018/2019. Con ben otto piloti ancora matematicamente in corsa nella lotta al titolo, la doppia tappa a Brooklyn potrebbe riservare molte sorprese.Il circuito. L'ePrix di New York si disputa sullo Brooklyn Street Circuit che misura 2,3 chilometri e il suo layout si compone di 14 curve in ...

Dimostrate il vostro amore per i Note e volate alla presentazione di Galaxy Note 10 a New York : Samsung mette in palio tre Galaxy Note 10 e tre viaggi a New York per assistere alla presentazione dello smartphone. Ecco come partecipare al concorso "Con Samsung puoi volare a New York 2019". L'articolo Dimostrate il vostro amore per i Note e volate alla presentazione di Galaxy Note 10 a New York proviene da TuttoAndroid.

Le foto della parata per la vittoria dei Mondiali a New York : La nazionale femminile di calcio ha sfilato per la città e in un clima di gran festa, e Megan Rapinoe ha parlato di diritti e uguaglianza

Giorgio Ambrosoli - quando Sindona pronunciò la sua condanna a morte in un hotel di New York : Enrico Cuccia, nel 1979, ha 72 anni e, ab immemorabili, è un’icona e un simbolo di Milano: nato in Sicilia, intellettuale, protagonista della rinascita industriale dell’Italia dopo il fascismo, si dice sappia tutto delle debolezze e della fragilità del sistema finanziario italiano ed è nota la sua avversione nei confronti del capitalismo di rapina. Nel suo ufficio, in via dei Filodrammatici, a due passi da piazza della Scala, nella sede di ...

Uber lancia il suo primo servizio in elicottero a New York : L'evoluzione di Uber a New York. Non solo auto, per spostarsi nella Grande Mela l'azienda lancia anche il suo primo servizio taxi in elicottero, "Uber Air". Il tragitto coperto all'inizio è quello che va dal distretto finanziario di Manhattan all'aeroporto JKF, con circa 8-10 corse al giorno. La notizia è stata riportata dal New York Times ma confermata dall'amministratore delegato Dara Khosrowshahi che ha ritwittato l'articolo, commentando: ...

DS TECHEETAH a New York da leader per il gran finale : Nel weekend il campionato di Formula E sarà a New York per le ultime due gare della stagione 2018/2019. DS TECHEETAH e Jean-Éric Vergne sono in testa alle classifiche Team e Piloti. Come negli ultimi due anni, il circuito è nel cuore di Brooklyn, con le sue quattordici curve e i suoi 2.320 metri di […] L'articolo DS TECHEETAH a New York da leader per il gran finale sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

Da Il fu Mattia Bazar ai 7 Colli di New York : tutti gli “orrori” della Maturità : Strafalcioni, errori, in molti casi proprio orrori, pronunciati e scritti dai maturandi durante le prove e spifferati dai loro compagni di classe. Ma non solo. E sì, perché anche i docenti a volte sbagliano. E Skuola.net ha raccontato le “cadute” più clamorose. Ma andiamo con ordine, perché la lista è davvero interessante. Diciamo subito che nessuna materia è stata risparmiata: a partire dalla letteratura, italiana e internazionale, evergreen ...