FOTO – De Laurentiis maglia speciale per Cristian Maggio | ” Hai giocato 308 partite

(Di sabato 13 luglio 2019) Desorpresa perIl presidente della SSC Napoli, Aurelio Deha consegnato aladelle 308 presenze. La consegna è avvenuta prima del fischio d'inizio dell'amichevole Napoli-Benevento. Queste le parole del patron azzurro: "Tu hai308con il Napoli, purtroppo non c'è stato l'ultimo giro di campo e quindi te lo dovevamo. Pensavo fossi rimasto con noi, hai onorato lache hai indossato. Sei stato uno dei primi calciatori che ho portato a Napoli in A".

