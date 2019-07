F1 | Mick Schumacher guiderà la Ferrari F2004 a Hockenheim! La mitica vettura del quinto

oasport

(Di sabato 13 luglio 2019)avrà l’onore di guidare lacon cui suo papà Michael vinse il Mondiale quindici anni fa. Il tedesco sarà al volante dellaprima del GP di Germania 2019, undicesima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena il prossimo 28 luglio a Hockenheim. Il figlio d’arte, attualmente impegnato in Formula 2, sarà impegnato su una monoposto che ha fatto la storia dell’automobilismo e avrà l’onore di metterla in mostra di fronte al proprio pubblico. Non si tratta di una prima volta in assoluto persu unadel padre, alla vigilia del GP del Belgio 2017 guidò la Benetton del 1994. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Lapresse

fenomenogabry : Che emozione per Mick Schumacher: guiderà la Ferrari F2004 del papà Michael a Hockenheim - MarcoStephanx92 : RT @Eurosport_IT: Mick Schumacher guiderà la Ferrari F2004 di papà Michael in occasione del GP di Hockenheim: con quella macchina, Schumi v… - Tomas1374 : RT @Eurosport_IT: Mick Schumacher guiderà la Ferrari F2004 di papà Michael in occasione del GP di Hockenheim: con quella macchina, Schumi v… -