Film in uscita a luglio 2019 Cosa vedere assolutamente

gqitalia

(Di giovedì 4 luglio 2019) Va bene le serie tv in streaming, ma ail cinema offre una programmazione in grado di accontentare tutti i gusti: all'inizio e alla fine del mese ci sono gli horror Annabelle 3 e Midsommar e, in maniera speculare, gli action Escape Plan 3 e Men In Black International. Non mancano il super cinecomic Spider Man: Far frome Home e nemmeno il simil-biopic storico con Benedich Cumberbatch nei panni di Edison. Per concludere, ci sono anche tre thriller che potrebbero riservare, per motivi diversi, brividi freddi o caldi. Il plus diin sala non è poi da poco in questo, già caldo: l'aria condizionata dei cinema! IN SALA: DAL 4Annabelle 3 Il terzo capitolo (Annabelle comes home, in sala dal 3) dello spin-off dedicato alla diabolica bambola dell'universo The Conjuring che apre la porta della stanza dei manufatti dei coniugi ...

anpellizzari : RT @_DAGOSPIA_: FEBBRE DA TARANTINO – NEGLI USA, IN ATTESA DELL’USCITA DEL FILM 'ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD'... - _DAGOSPIA_ : FEBBRE DA TARANTINO – NEGLI USA, IN ATTESA DELL’USCITA DEL FILM 'ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD'...… - reindeercolin : RT @creepypaola: Smetterò mai di mangiare tictac come se fossi in un film d’azione dove sono appena uscita a malapena viva da una sparatori… -