The Crown 3 | tutte le novità sulla nuova stagione

(Di giovedì 27 giugno 2019) Quando uscirà su Netflix la terzadi The? Chi farà parte del cast e cosa succederà? Olivia Colman e Tobias Menzies subentreranno come la regina e il duca di Edimburgo nella terzadi una delle serie più attese prodotte da Netflix – ma chi altro si unirà a loro? Olivia Colman succede a Claire Foy nei panni della regina Elisabetta II nella terzadella serie tv biografica reale di Netflix – The. Dopo una ricerca prolungata, Tobias Menzies si unì alla produzione nel marzo 2018 come principe Filippo. Ora che Claire Foy e Matt Smith se ne sono andati, il dramma sta per entrare in unaera … La terzadovrebbe essere rilasciata nel 2019, anche se Netflix non ha ancora confermato una data precisa. Mentre la prima serie è stata rilasciata a novembre 2016 e la secondaa dicembre 2017 – giusto in tempo per Natale ...

