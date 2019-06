MILAN-UEFA | ACCORDO O SENTENZA? Attesa e caos Europa League per Roma e Torino

MILAN - attesa sentenza Tas su Europa League/ Accordo con Uefa? Roma e Torino... : Milan, ancora non c'è l'Accordo con l'Uefa: partecipazione all'Europa League in bilico. Il Tas non si pronuncia: il bivio posto da Nyon.

MILAN - clamoroso accordo con la Uefa : il club rossonero pronto a rinunciare spontaneamente all’Europa League : Il club rossonero starebbe per arrivare ad un accordo con l’Uefa, che prevede l’esclusione dalla prossima Europa League in cambio di una particolare proroga Il Milan potrebbe non partecipare alla prossima edizione dell’Europa League, nonostante si sia qualificato di diritto alla fase a gironi. LaPresse/Roberto Monaldo I legali rossoneri si sono presentati oggi a Nyon presso gli uffici dell’Uefa per proporre un ...

MILAN - l’intesa con l’Uefa è vicina : “Per evitare più sanzioni rinuncerà all’Europa League”. Al suo posto andrebbe il Torino : Rinunciare per quest’anno a giocare l’Europa League e in cambio avere più tempo per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario, evitando così il rischio di una sanzione per ogni triennio in cui non è stato raggiunto il pareggio di bilancio. Queste sono le basi dell’accordo tra il Milan e l’Uefa, secondo quanto racconta il Corriere della Sera: un’intesa da raggiungere entro il 14 agosto prossimo, data in cui il ...

Boban - la carta del MILAN per evitare la sanzione dell'Uefa : La partita per l’Europa League ancora non si è chiusa. Il Milan tiene aperta la trattativa con l’Uefa e il Torino attende. Sperando nel ripescaggio ai preliminari di fine luglio. L’uomo della provvidenza potrebbe essere Zvonimir Boban, ufficializzato come nuovo Chief Football Officer del club rosson

MILAN - sentenza sospesa dall'Uefa in attesa del Tas : per ora è in Europa League : La Uefa ha sospeso il procedimento del Milan sul Fair Play Finanziario, per prendere una decisione definitiva la Camera giudicante aspetterà il verdetto del Tas sul ricorso dei rossoneri. La Camera giudicante del Club Financial Control Body dell’Uefa ha dunque sospeso il procedimento contro il Milan

Il MILAN è ancora in Europa League - l’UEFA sospende il procedimento per la violazione del FPF : tocca aspettare il Tas : L’UEFA sospende il procedimento sulla violazione del Fair Play Finanziaro da parte del Milan in merito al triennio 2015-2018: si aspetta prima la pronuncia del Tas sul ricorso presentato dai rossoneri in merito alla sentenza relativa al triennio 2014-2017 Per ora, il Milan resta ancora in Europa. I rossoneri non si sono visti privare dell’accesso all’Europa League nella prossima stagione a causa del mancato conseguimento ...

