Camorra | cento arresti contro l' Alleanza di Secondigliano

blogo

(Di mercoledì 26 giugno 2019) I carabinieri del Raggruppamento Operativo Speciale e del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo questa mattinaprovvedimenti cautelariappartenenti ai clan dellaContini, Mallardo e Licciardi, la cosiddettadi.I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari dal Tribunale di Napoli su richiesta della Procura di Napoli e sarà il procuratore capo Giovanni Melillo a spiegare, insieme con i vertici della polizia giudiziaria, i dettagli di questa operazione in una conferenza stampa convocata per ore 11 presso la Procura. Alle indagini hanno partecipato anche la Polizia di Stato e la Direzione Investigativa Antimafia, mentre la Guardia di Finanza ha sequestrato l'ingente patrimonio che i tre clan avevano illecitamente accumulato finora.l'di...

LaStampa : Maxiblitz contro la camorra: cento arresti in tutta Italia contro l’Alleanza di Secondigliano… - leggoit : Camorra, maxi blitz contro l'alleanza di Secondigliano: cento arresti. Salvini: «Nessuna pietà» - marinellafly12 : RT @AndFranchini: MAXI OPERAZIONE CONTRO LA CAMORRA - Cento arresti, colpita Alleanza Secondigliano -