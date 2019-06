Iran | da Trump sanzioni contro Khamenei | La replica | Ritardati mentali alla Casa

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Trump "Iran? Non mi serve Congresso" - 25 giugno - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Donald Trump torna a parlare del probabile attacco nei confronti dell'Iran: le sue parole, 25 giugno 2019,

Iran su tutte le furie : "Trump afflitto da ritardo mentale. Chiusa per sempre la via diplomatica" : La decisione del presidente Usa Donald Trump di sanzionare direttamente la Guida suprema della Repubblica islamica dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, fa infuriare Teheran. I toni sono apocalittici, con l’Iran che dichiara “Chiusa per sempre” la via diplomatica con una Casa Bianca “afflitta da ritardo mentale” (cit. il presidente Iraniano Hassan Rohani).“Imporre sanzioni sterili contro la ...

Iran - le sanzioni Usa chiudono qualsiasi canale diplomatico : “Trump distrugge meccanismi internazionali” : Continuano le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Le nuove sanzioni americane contro Teheran, annunciate lunedì da Donald Trump, prendono di mira anche l’ayatollah, Ali Khamenei, guida suprema del Paese, ed il ministro degli Esteri, Javad Zarif, e chiudono definitivamente la porta alla diplomazia. Lo ha scritto su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri Abbas Mousavi: “Le inutili sanzioni americane contro la guida suprema e il ...

USA - Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : tensione sempre più alta : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca. Trump ha messo nel mirino il suo impero miliardario. "Deve smetterla di sponsorizzare il terrorismo” dice il tycoon americano.

Trump impone sanzioni contro la Guida Suprema dell'Iran : "Non mi servono permessi per attaccare Teheran" : L'Ayatollah Ali Khamenei è visto a Washington come la figura più minacciosa di Teheran e vero ostacolo a qualunque tipo di dialogo con la Casa Bianca

Trump : parlerò di Sira e Iran con Putin : 3.44 Il presidente americano Donald Trump parlerà di Siria e Iran con il suo omologo russo Vladimir Putin al G20, in programma il 27 e 28 giugno a Osaka in Giappone. Lo riferisce un funzionario dell'amministrazione Usa.

Trump : attacco Iran senza ok Congresso : 1.37 "Non ho bisogno dell'approvazione del Congresso" per un attacco all'Iran. Lo sostiene il presidente amercicano Donald Trump che, in un'intervista a The Hill, spiega: "Mi piace l'idea di avere il Congresso al mio fianco" ma non c'è bisogno della sua autorizzazione a procedere in caso di attacco. Un via libera che, invece, secondo la speaker della Camera, Nancy Pelosi, è necessario. "Sono in disaccordo", dice secco Trump.

NEW YORK - nuove sanzioni americane contro l'Iran. Il Presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone un nuovo giro di vite contro Teheran, prendendo di mira...

Tensioni Usa-Iran - Trump ordina cyber attacchi contro basi missilistiche di Teheran : Stati Uniti hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence iraniano: gli 007 Usa credono sia dietro all'attacco alle petroliere nel Golfo del'Oman. L'operazione è avvenuta lo stesso giorno in cui il presidente Donald Trump ha fermato i raid aerei contro Teheran, attacco che si sarebbe reso necessario per l'abbattimento di un drone americano.Continua a leggere

Trump : attacco all'Iran è solo sospeso : 9.48 Il presidente americano, Donald Trump, dichiara in un tweet di "non aver mai revocato" l'attacco militare contro l'Iran ma di averlo solo sospeso. "Non ho mai revocato il raid contro l'Iran, come la gente sta erroneamente riportando. L'ho solo fermato per il momento", ha precisato in un cinguettio il capo della Casa Bianca che ieri ha annunciato "nuove pesanti sanzioni economiche" contro la Repubblica islamica.

Iran - cyber-attacco degli Stati Uniti : Donald Trump inizia la guerra : Donald Trump è passato all'attacco dell'Iran. Gli Usa, infatti, i hanno lanciato una cyber offensiva contro un gruppo di intelligence Iraniano che gli 007 americani credono sia dietro all’attacco alle petroliere nel Golfo del’Oman. Lo riporta il New York Times. Un atto di guerra informatica che sare