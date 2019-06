I figli della donna uccisa da Marco Paolini | “Non lo perdoneremo mai Ci ha tolto la

Larissa Iapichino - la figlia di Fiona May incanta sulle orme della madre : nuovo record italiano under20 nel salto in lungo : Campionati italiani allievi ad Agropoli, in provincia di Salerno. La doppia figlia d’arte di Gianni Iapichino, ex astista, e di Fiona May (ex saltatrice in lungo), la 16enne Larissa, stupisce tutti con un salto da 6,64, nuovo primato nazionale under18 e under 20 femminile e miglior prestazione mondiale under20 dell’anno. La mamma Fiona detiene ancora il record italiano assoluto, con 7,11 metri. Ma la figlia è sulla strada ...

Il segreto - 24 giugno : incidente ai figli della Castaneda - Francisca sospetta di Fernando : Le anticipazioni della puntata di lunedì 24 giugno della soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' in onda sul piccolo schermo alle ore 16:30 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Francisca. La matrona vuole avere notizie di Beltran ed Esperanza per capire se possano essere considerati fuori pericolo dopo la drammatica notizia ricevuta da Maria (Loreto Mauleon) relativa all'incidente dell'auto ...

VIDEO Larissa Iapichino salta 6.64! Volo sublime della figlia di Fiona May - record italiano under 20 : Larissa Iapichino si è letteralmente scatenata ad Agropoli (in provincia di Salerno) dove si stanno disputando i Campionati Italiani Allievi, la figlia di Fiona May ha saltato 6.64 metri ed è così entrata nella top ten italiana di tutti i tempi. La 16enne toscana ha timbrato il record nazionale under 20, la miglior prestazione mondiale stagionale di categoria e ha confermato di poter puntare ad altissimi traguardi. Di seguito il VIDEO del salto ...

Giorgio Chiellini papà per la seconda volta : la prima foto della figlia Olivia : Giorgio Chiellini è diventato papà per la seconda volta: è nata Olivia Giorgio Chiellini papà per la seconda volta: ieri è venuta al mondo Olivia, la seconda figlia del calciatore e sua moglie Carolina. La coppia ha già un’altra figlia, Nina, che ha quasi quattro anni ed è la prima fan del difensore della Juventus. […] L'articolo Giorgio Chiellini papà per la seconda volta: la prima foto della figlia Olivia proviene da Gossip e Tv.

Costantino Della Gherardesca/ Al figlio mai nato e gay 'difenditi dal bullismo etero' : Costantino Della Gherardesca e l'incontro con il figlio 12enne immaginario e gay: i consigli, da padre, per combattere il bullismo etero.

Firenze - rubano un regalo dalla tomba del figlio. Lo sfogo della madre : “Vergognati e riportalo” : L’appello su Facebook della madre di Davide Degl’Innocenti, un ragazzo scomparso il 5 agosto scorso a diciannove anni: la donna ha accusato ignoti di aver rubato dalla tomba del figlio nel cimitero di Cerreto Guidi, nella città metropolitana di Firenze, un portachiavi a forma di farfalla: “Glielo avevo portato il giorno del suo compleanno”.

Grande fratello - Serena Rutelli : "Non incontro i miei fratelli" - la scelta della figlia di Barbara Palombelli : "Io e mia sorella Monica viviamo e lavoriamo insieme.Gli altri miei fratelli, quelli che si sono fatti vivi tramite il Grande fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita. Ci vorrà molto tempo". Ha cambiato idea dunque Serena Rutelli. Dopo aver detto di voler incontrare i suoi fratell

Laura Pausini in colpa per non essere andata alla recita della figlia : Laura Pausini sui social ha confessato di sentirsi in colpa perché non ha assistito alla recita della figlia Paola, di sei anni. Il suo lavoro è bello e appassionante, ma molto spesso è complicato perché le impedisce di partecipare a molti momenti importanti della vita della sua bambina. «Oggi voglio raccontarvi una cosa un po’ personale». «Stamattina c’era la recita della mia Paola a scuola. In questi giorni di prove senza fine, sono riuscita ...

Inutili i solleciti della Asl - è grave la figlia dei “no-vax” : Sulla porta dell’assai blindato reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento c’è il disegno di un orsetto con un cerotto sulla fronte. Ci vuole molto più di un cerotto per salvare la vita a una bambina di 10 anni, mai vaccinata da genitori contrari ad ogni tipo di profilassi, ricoverata da martedì mattina e sottoposta ad un...

LEONARDO SCIASCIA "GIORNO DELLA CIVETTA"/ Tema figlio dell'Antimafia - Maturità 2019 - : LEONARDO Sciscia, Il giorno DELLA civetta: il Tema in Prima Prova Maturità, l'autore siciliano e la lotta alla mafia da un 'semplice' fatto di cronaca

Laura Pausini perde la recita della figlia Paola : ‘Mi sono sentita molto in colpa’ : Essere al contempo mamma e popstar di livello internazionale non è facile, e anche facendo i salti mortali per far convivere i due aspetti a volte le cose non vanno come sperato. È quel che è successo a Laura Pausini, che sui social ha voluto condividere con i fan il dispiacere per non essere riuscita a partecipare alla recita scolastica della figlia Paola. Il motivo? Non si è svegliata in tempo perché si è addormentata praticamente ...

Carlo Alberto Dalla Chiesa nelle tracce della Maturità 2019 - la reazione della figlia Rita Dalla Chiesa : “Sono molto orgogliosa e credo sia un bellissimo segnale non solo per i ragazzi, ma per tutti“. Rita Dalla Chiesa commenta così con l’AdnKronos la traccia d’esame della prima prova della Maturità 2019 dedicata alla memoria del padre, il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con il discorso pronunciato dal prefetto Luigi Viana nel trentennale dell’omicidio del generale, della moglie Emanuela Setti Carraro e ...

Il dolore della figlia del carabiniere investito da un ubriaco : "Ti ha ucciso l'ignoranza..." : Aurora Vigne Sara, 19 anni, ha tenuto un discorso durante il funerale del genitore ucciso da un pirata della strada ubriaco: "Quelle maledette 2:53 hanno portato via un pezzo del mio cuore" "Ti ha ucciso l'ignoranza". Sono parole dure quelle usate dalla figlia del carabiniere ucciso a Bergamo da un pirata della strada ubriaco. Sara, 19 anni, ha tenuto un discorso durante il funerale del genitore. "Quelle maledette 2:53 hanno portato ...

