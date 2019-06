Proteste anti-russe | scoppia la battaglia | feriti e 300 arresti nel cuore di Tbilisi 

Hong Kong : Proteste davanti a Parlamento : 5.52 Centinaia di persone si sono ritrovate oggi davanti al Parlamento di Hong Kong accogliendo la chiamata alla mobilitazione di otto gruppi pro-democrazia, in gran parte rappresentati da studenti. Secondo i media locali, la nuova protesta punta al ritiro della legge sulle estradizioni in Cina (il cui dibattito è stato solo sospeso dalla governatrice Carrie Lam) e a un'indagine sui metodi duri usati dalla polizia mercoledì quando, per ...

La polizia di Hong Kong ha arrestato 11 manifestanti per le Proteste contro l’emendamento sull’estradizione : La polizia di Hong Kong ha arrestato 11 manifestanti per le proteste contro il criticatissimo emendamento sull’estradizione che Carrie Lam, governatrice della città cinese semi-autonoma, vorrebbe introdurre per consentire l’estradizione nella Cina continentale per alcuni reati. Le accuse nei confronti

Nuove Proteste a Hong Kong - i manifestanti assediano il Parlamento : A distanza di pochi giorni Hong Kong scende nuovamente in piazza per manifestare contro l’ultima, controversa, legge sull’estradazione forzata in Cina la cui discussione in Consiglio era prevista per oggi ma è stata rinviata viste le proteste. I manifestanti hanno bloccato le strade intorno al Parlamento paralizzando la città, e protestano contro la nuova normativa in quanto causerebbe una limitazione delle ...

Migranti - Proteste per la chiusura dell’Hub di via Mattei a Bologna. E dei 144 da trasferire in Sicilia ne restano 20 : Solo una ventina dei 183 Migranti ospiti dell’Hub di via Mattei di Bologna andranno a Caltanissetta. Questa è infatti la destinazione scelta dalla Prefettura, che venerdì 7 aveva annunciato la chiusura del centro per permettere alcuni lavori di ristrutturazione considerati necessari. L’obiettivo era svuotare una struttura, unica in italia, nata per accogliere i richiedenti in quell’arco di tempo che va dall’identificazione alla formalizzazione ...

Migranti - hub chiuso a Bologna : Proteste davanti ai cancelli : Migranti, hub chiuso a Bologna: proteste davanti ai cancelli Nella mattinata dell'11 giugno, diversi esponenti sindacali e dei centri sociali si sono radunati davanti al cancello della struttura di cui la prefettura ha annunciato la chiusura per lavori di manutenzione. Sono 183 gli ospiti che dovrebbero essere ...

Una Vita anticipazioni : viaggio per i PALACIOS? Le Proteste di Antoñito : Trasferta in arrivo per la famiglia PALACIOS? Questo è ciò che accadrà nelle future puntate italiane della telenovela Una Vita. Tutto partirà quando Maria Luisa (Cristina Abad), in prossimità del suo compleanno, scriverà una lettera al padre Ramon (Juanma Navas) in cui sottolineerà di sentire parecchio la mancanza dei suoi cari… Spoiler Una Vita: Antoñito non vuole partire senza Lolita Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che ...

Comizio di Casapound a Genova sotto i lacrimogeni e le Proteste degli antifascisti : Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine e i manifestanti si stanno scontrando con la polizia. _Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Agenzia Vista Il fronte antifascista della capitale ligure ha organizzato due presidi di contestazione nelle piazze vicine e i manifestanti si stanno scontrando con la polizia. _Courtesy Giuseppe ...

Modena - Proteste davanti all’Italpizza : polizia sgombera con lacrimogeni. Sindacati : “Sostituiti operai in sciopero” : Non si fermano le proteste e le tensioni davanti alla sede dell‘Italpizza, azienda modenese leader della pizza surgelate, teatro da quest’inverno di scioperi e picchetti. Lunedì è stato dichiarato lo stop dalla Cgil e dal Si Cobas. Un gruppo di lavoratori in appalto è tornato quindi a manifestare fuori dai cancelli per chiedere l’adeguamento del contratto a quello degli alimentarsti, libertà di attività sindacale e migliori ...

Casal Bruciato - Zingaretti riapre sezione PD dopo Proteste anti-rom : ...

Proteste e disordini anti-nomadi a Roma - 65 indagati di Casapound e Forza Nuova : Accelerano i fascicoli di indagine avviati dalla Procura di Roma in relazione ai disordini avvenuti nelle ultime settimane nell'area est della Capitale e legati ad episodi di intolleranza di...

Dure Proteste antirom a Roma - indagati oltre 60 membri di CasaPound e Forza Nuova : La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati oltre 60 persone appartenenti ai movimenti di estrema destra CasaPound e Forza Nuova nell'ambito delle indagini sulle proteste anti-nomadi e sui disordini scoppiati a Casal Bruciato e Torre Maura

Proteste anti-nomadi a Roma - indagati oltre 60 membri di CasaPound e Forza Nuova : La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati oltre 60 persone appartenenti ai movimenti di estrema destra CasaPound e Forza Nuova nell'ambito delle indagini sulle Proteste anti-nomadi e sui disordini scoppiati a Casal Bruciato e Torre Maura

L’ex presidente sudanese Omar al Bashir è stato incriminato per l’uccisione di manifestanti durante le ultime Proteste antigovernative : Il procuratore generale del Sudan ha incriminato l’ex presidente sudanese Omar al Bashir per l’uccisione di diversi manifestanti durante le proteste che hanno portato alla fine del suo regime, l’11 aprile scorso. Bashir era al potere dal 1989. Dopo la sua

Proteste antinomadi a Torre Maura : 41 denunciati : Arriveranno già all’inizio della prossima settimana le iscrizioni nel registro degli indagati per quanto avvenuto a Casal Bruciato, periferia est della Capitale, dove durante Proteste anti nomadi, animate anche da Casapound, i rom sono stati oggetti di insulti sessisti e razzisti.E per i disordini di qualche settimana fa in un’altra periferia romana, Torre Maura, sono state denunciate 41 persone accusate tra l’altro di ...