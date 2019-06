La prima giornata mondiale dedicata alla giraffa

Inter Hq : Il racconto della prima giornata nella nuova sede nerazzurra : Un momento storico, una giornata da ricordare, la prima nella nuova casa nerazzurra.Un nuovo capitolo che avrà come cornice il cuore innovativo e tecnologico di Milano per trasmettere l’identità del Club:da oggi il building “The Corner” ha abbracciato la famiglia Interista per l’inizio di un percorso che metta in mostra l’ambizione e l’identità del Club, il suo sguardo verso il futuro.La presentazione della ...

Lotta - Europei cadetti Faenza 2019 : eliminati tutti gli azzurrini della greco-romana nella prima giornata : Non giungono grandi notizie per l’Italia nella prima giornata degli Europei cadetti di Lotta: oggi sulle materassine cinque categorie della greco-romana ed altrettanti azzurrini in gara, nessuno dei quali però fa molta strada. Due italiani superano il turno di qualificazione ma poi escono agli ottavi, gli altri tre escono al primo incontro: nessuno di loro accede ai ripescaggi per il bronzo che andranno in scena domani. Elia Caresia (48 ...

Scherma - Europei 2019 : il medagliere. Italia al comando dopo la prima giornata : Si sono aperti oggi sulle pedane di Düsseldorf (Germania) gli Europei 2019 di Scherma. Subito grande Italia nella prima giornata di gare, con una doppietta azzurra nel fioretto maschile, in cui Alessio Foconi ha battuto in finale Daniele Garozzo. Nella sciabola femminile titolo invece all’ucraina Olga Kharlan. Di seguito il medagliere degli Europei 2019 di Scherma. MEDAGLIERE Europei 2019 ...

Italia - Spagna - prima giornata Europei Under 21 : dove vederla in TV e in streaming : Serata d'esordio per gli Europei Under 21. In campo si sfideranno le squadre del Gruppo A, Italia e Spagna.

Atletica - Campionati Italiani di Società 2019 : Bolzano e Brescia in testa dopo la prima giornata - Fortunato e Chigbolu in luce : A Firenze si sta disputando la Finale Oro dei Campionati Italiani di Società. Al termine della prima giornata svettano l’Athletic Club 96 Alperia Bolzano al maschile (99 punti) e l’Atletica Brescia 1950 Ispa Group al femminile (114 punti). Gli altoatesini hanno 8 punti di vantaggio sull’Atletica Rieti e 10 sull’Enterprise, le lombarde conservano un margine di due lunghezze sulla Bracco, di tre sull’Acsi Italia e di ...

MotoGp – prima giornata complicata per Petrucci al Montmelò : “manca grip - ho una brutta sensazione in moto” : La Prima giornata in pista al Montmelò non soddisfa Danilo Petrucci, ma il ternano della Ducati non perde l’ottimismo E’ terminata la Prima giornata di prove sul circuito di Barcellona: al Montmelò i piloti sono scesi in pista per FP1 e FP2 del Gp di Catalunya 2019, che si disputerà domenica pomeriggio. giornata difficile per Danilo Petrucci, vincitore del Gp d’Italia, il ternano della Ducati, dopo il 18° tempo del ...

Vela – World Cup Series : cinque medaglie per gli azzurri nella prima giornata di Medal Race : cinque medaglie per la squadra italiana nella prima giornata di Medal Race alla Finale di World Series a Marsiglia: Mattia Camboni (RS:X) e Vittorio Bissaro con Maelle Frascari (Nacra 17) sul più altro gradino del podio Un ricco bottino nella prima giornata di Medal Race per la squadra italiana che, alla Finale di World Cup Series a Marsiglia, conquista cinque medaglie nelle ‘classi veloci’ ed altri sei equipaggi saranno ...

Atletica - Campionati Italiani Juniores e Promesse 2019 : prima giornata - in luce Fontana e Battocletti. Podi e risultati : A Rieti sono incominciati i Campionati Italiani Juniores e Promesse di Atletica leggera. La protagonista della prima giornata è stata Vittoria Fontana, 18enne capace di correre i 100 metri in 11.44 spingendosi ad appena 2 centesimi dal record italiano di categoria timbrato da Sonia Vigati nel 1989. Al maschile da annotare il 10.47 di Lorenzo Paissan sui 100 metri, bel duello tra Nadia Battocletti e Angela Mattevi sui 5000 metri Juniores (ha ...

Taekwondo - Grand Prix Roma 2019 : Simone Crescenzi e Daniela Rotolo subito eliminati - poca fortuna per gli azzurri nella prima giornata : Si è conclusa la prima delle tre giornate in programma presso la suggestiva cornice del Foro Italico di Roma per la prima tappa del World Taekwondo Grand Prix 2019, massimo circuito internazionale che raccoglie le stelle della disciplina ed assegna punti fondamentali per il ranking olimpico. La spedizione azzurra si presenta all’appuntamento con la voglia di proseguire il proprio straordinario percorso di crescita, ma ha dovuto affrontare ...

Superbike – La Ducati sorride a Jerez : Bautista davanti a tutti al termine della prima giornata di prove : prima giornata positiva per il pilota del team Aruba.it Racing – Ducati, Álvaro Bautista, che ottiene il miglior crono dopo le prime due sessioni di prove libere a Jerez de la Frontera. Più indietro Chaz Davies che chiude in undicesima posizione Grande prestazione del pilota spagnolo Álvaro Bautista oggi nelle prime prove libere sul circuito di Jerez de la Frontera in Andalusia. Il 34enne di Talavera de la Reina ha ottenuto il terzo ...

Mondiali calcio femminile in diretta tv su Rai e Sky : le partite della prima giornata : Oggi inizia l'ottava edizione della FIFA Women’s World Cup, che si terrà in Francia. Fino al 7 luglio saranno 52, di cui 37 in esclusiva, le partite che Sky trasmetterà in diretta sul canale Sky Sport Mondiali (202) e sul 473 del digitale terrestre (Pacchetto Sky calcio). Sui canali Rai, in chiaro, 15 gare, tra cui tutte quelle che coinvolgono l'Italia (tutte su Rai2), che debutterà domenica 9 giugno alle ore 13 contro l'Australia. Si ...

Salubrità Alimentare - oggi la prima giornata Mondiale : in Italia un allarme al giorno : “Nel 2018 in Italia è scoppiato più di un allarme Alimentare al giorno per un totale di ben 399 notifiche inviate all’Unione Europea durante l’anno“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle elaborazioni del sistema di allerta Rapido (Rassf), diffusa in occasione della prima Giornata Mondiale Onu della Salubrità Alimentare, promossa da Fao e Oms a livello Mondiale il 7 giugno per ricordare che ogni anno circa ...

La prima giornata del Campionato mondiale di calcio femminile : Stasera Francia-Corea del Sud apre l'ottava edizione del più importante torneo del calcio femminile: le cose da sapere

