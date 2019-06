Changeling | trama | cast e curiosità del dramma con Angelina Jolie

tvzap.kataweb

(Di venerdì 21 giugno 2019) Dalle 21.25, venerdì 21 giugno su ReteQuattro, va in onda il film del 2008, diretto da Clint Eastwood.: trailerNella Los Angeles degli anni ’20, Christine Collins, dopo il rapimento e la ricomparsa di suo figlio Walter, sostiene che il bambino riconsegnatole dalla polizia non è il suo e inizia a indagare.(Playing God, Il collezionista di ossa, Ragazze interrotte, Fuori in 60 secondi, Lara Croft: Tomb Rider, Alexander, Wanted – Scegli il tuo destino, Salt, Maleficent, By the sea, The Tourist) è la protagonista Christine Collins, John Malkovich (L’impero del sole, Le relazioni pericolose, Ritratto di signora, Con Air, La maschera di ferro, L’ombra del vampiro, Nel centro del mirino, The Libertine, Red) interpreta il reverendo Briegleb. Riki Lindhome (Another Period, Million Dollar Baby, ...

