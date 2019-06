Polizia? Mi hanno rapito il cavallo

termometropolitico

(Di giovedì 20 giugno 2019) È la sera dell’8 febbraio 1981 a Ballymany, un maneggio dell’Irlanda a 50 chilometri da Dublino. Nella casa dei Fitzgerald, gli stallieri, qualcuno bussa alla porta. L’orario non è dei migliori e va ad aprire Jim, padre di sei figli. Si trova davanti due uomini con il passamontagna e le pistole in pugno.«Buonasera, siamo qui per Shergar» dice uno.Jim è confuso: «Ma Shergar è un.»«Lo so. Ora lo prendiamo, lo portiamo via, e poi per riaverlo ci danno tre milioni di sterline.»Definire Shergar solo un, in realtà, è riduttivo. Negli anni ’80 era il più famosoda corsa del mondo, vinceva i derby uno dietro l’altro, la folla lo adorava anche perché aveva uno stile tutto suo: correva con la lingua di fuori. Oggi probabilmente l’avrebbero chiamato Miley Cyrus. Gli irlandesi sono innamorati dei cavalli, ci scommettono a sangue, e Shergar ...

Benji_Mascolo : Ha contattato la polizia e suoi avvocati i quali hanno iniziato a indagare ma hanno anche spiegato che in questi ca… - AdriJuve64 : RT @matteosalvinimi: 'Vaffanculo, vai via!' Ieri, davanti al Colosseo, due senegalesi hanno insultato e spintonato agenti della polizia loc… - teo_ruer : RT @matteosalvinimi: 'Vaffanculo, vai via!' Ieri, davanti al Colosseo, due senegalesi hanno insultato e spintonato agenti della polizia loc… -