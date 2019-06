Beppe Fiorello sbarca su Canale 5 con Gli Orologi del Diavolo | il caso Mimmo Lucano lo ha

optimaitalia

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dopo vent'anni di fedeltà assoluta,su5 con Glidel. La nuova fiction porterà sulla rete ammiraglia Mediaset proprio l'attore, volto noto e simbolo della Rai1 impegnata che ha "sfruttato" il volto del siciliano per una serie di film tv e fiction proprio puntando al patto con lo spettatore stretto dal siciliano, da sempre garante di un prodotto ben confezionato. A quanto pare tutto questo non è più prerogativa della Rai soprattutto grazie al cambiamento messo in atto dal Biscione in materia di fiction.Dopo il successo di serie italiane firmate Sky, Netflix e poi dalla stessa Rai, anche5 ha deciso di puntare in alto mettendo da parte il trash che ha contraddistinto il suo prime time negli ultimi anni, per lanciarsi in qualcosa di diverso e impegnato per tornare ai fasti di un tempo. In questi mesi è toccato ad Alessandro Preziosi ...

AndreaFilocomo : RT @MasterAb88: Beppe Fiorello sbarca su Canale5 con #gliorologideldiavolo, un thriller. Cesarano è riuscito in pochi mesi a ad avere molti… - MaielloInside : RT @MasterAb88: Beppe Fiorello sbarca su Canale5 con #gliorologideldiavolo, un thriller. Cesarano è riuscito in pochi mesi a ad avere molti… - lattuga99 : RT @MasterAb88: Beppe Fiorello sbarca su Canale5 con #gliorologideldiavolo, un thriller. Cesarano è riuscito in pochi mesi a ad avere molti… -